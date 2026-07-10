台湾危機への軍派遣に反対６割　Ｇ２と朝鮮半島

米国が建国２５０年を迎え、トランプ大統領は「人類史において最も偉大な成果であり、最も成功した不滅の国家である」と最上級の称賛を行った。冷戦終結以降、米国は世界の指導国として秩序を維持してきたのは事実だが、トランプ氏の登場以降、世界での役目を降りた感があり、自賛とはズレがある。

同時期「世界の工場」となった中国が、既存の秩序に挑戦し、米国が戦後、自らつくった国際機関から次々に撤退していった空白を埋めて、影響力の拡大に邁進（まいしん）した。その結果、現在世界は「Ｇ２」体制を迎えている。

その米中に最も振り回される国が韓国だ。Ｇ２の動向を把握、分析し、正しく行動しなければ、国の存立が危うくなる。しかし歴史では、当時の指導者が正しい判断をしたとは言い難く、強大国同士の争いに巻き込まれ、主戦場にされてきた、というのが事実だ。

「新東亜」（７月号）は陸軍の情報将校出身で国際政治学者の朴相新（パクサンシン）亜州大教授へのインタビューを載せた。「米中覇権争い：米国が揺さぶり、中国が隙を突く」とのタイトルが付いている。

朴氏は「国際政治秩序は混乱している」とし、その理由を「国際社会における価値の権威的分配を担う覇権国であるアメリカ合衆国の政治的行動に対する不満と挑戦」があるからだと指摘する。

米国は「ソ連崩壊後、国際政治の主要な主体として権威を握り、世界社会に分配してきた。代表的な例としては、世界貿易機関（ＷＴＯ）制度下での関税障壁の撤廃による自由貿易秩序の拡大と維持。安全保障面では北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が代表する集団安全保障システムや同盟システムを通じた世界平和の維持」を担い、推進してきた。

トランプ氏の登場は「根本的変化」をもたらしたと朴氏はいう。「自由貿易、同盟、国際機関を中心とした世界秩序は保護主義とナショナリズムに移行した」とし、「米国は自らが築いた秩序を破壊し、ナショナリズムを強化し続けている」と述べる。「表面的にはトランプ大統領は『反中』や『反共産主義』を推進しているが、結局のところ中国を助けている」とし、「国際機関からの米国撤退は、中国が影響力を行使する余地をつくっている」と指摘した。

これらは韓国多くの人々の見方だろう。米韓同盟への信頼が揺らいでいるのだ。それが顕著に表れるのが「台湾問題」である。中国による世論工作があるにせよ、「台湾海峡で緊急事態が起きた場合、60％以上が韓国軍の派遣に反対する」という数字が出ている。

さらに、米中海軍力の変化で米国の介入も「限定的になる」として、韓国ができることは「黄海で中国北海艦隊の台湾海峡進撃を抑える役割」程度とみる。実際はそれも難しそうだ。軍事行動も世論の支持なしではできず、韓国民が積極的に台湾問題に介入する動機が乏しいからだ。朴氏へのインタビューは韓国民の現状を反映したものと言える。