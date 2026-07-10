北を「朝鮮」と呼ばない理由　北の「２国家」論を左派政権が追認　独立認めれば統一の根拠失う

韓国の憲法第３条では、大韓民国の領土を「朝鮮半島とその付属島嶼」と規定している。つまり、北朝鮮は「北朝鮮政権が不法に占拠している」という解釈である。一方、北朝鮮は２０２３年12月に「敵対的２国家」論を打ちだした。北朝鮮と韓国は独立した別の国であり、しかも韓国は北朝鮮にとって「主な敵国」であるとまで言いだしたのだ。

当初韓国は、北朝鮮の戯言（たわごと）と受け流していた面があったが、ここにきて周到な布石であることが明らかになってきた。韓国左派政権の閣僚が北の主張を追認する発言をしたり、これを当然の前提として国会で答弁するなどして、ようやく保守陣営でも事の深刻さが分かってきたのである。

「新東亜」（７月号）で韓半島先進化財団の梁一国（ヤンイルグク）先進統一研究会副会長が「北朝鮮を『朝鮮』と呼んではいけない五つの理由」について述べている。梁氏がこの原稿を書いたのは統一部長官（閣僚）の鄭東泳氏が国会で行った発言がきっかけだ。

鄭氏は４月28日、北朝鮮を正式国号である「朝鮮民主主義人民共和国」と呼ぶよう正式に議論を始めると述べた。韓国はこれまで北朝鮮を「北韓」と呼んでいたが１８０度の転換である。

北朝鮮は「北韓」と呼ばれることに抵抗を見せていた。２０２３年９～10月、中国・杭州で行われたアジア大会バスケット競技で、韓国記者が北朝鮮チームに質問すると、北側は「われわれはノースコリアではない。ＤＰＲコリア（朝鮮民主主義人民共和国）だ」と正式名称で呼ぶよう要求した。同じような主張がその後も繰り返されているのだ。

１９４８年12月12日、国連は「大韓民国を朝鮮半島における唯一の合法政府として承認」している。北朝鮮が「２国家関係」を主張しだした根拠は何だろうか。当時国連は事実上北側にはアクセスできず合法性の判断を保留していたことと、国連加盟時（91年）の国際情勢を考慮した判断で韓国との同時加盟が実現したが、そこを足掛かりにして、ついに別の国という主張を押し出してきたわけだ。

これを韓国側が認めるとどういう不都合が生じるのか。梁氏は次の理由を挙げている。第一に前述したように憲法の領土規定に反する。第二に「民族の悲願」である分断国家の統一が根拠を失うばかりか、統一努力が内政干渉と退けられ、中国やロシアの「死活的利益」にも触れることになる。

第三に北朝鮮の「反人道的犯罪」の取り締まりができなくなる。北の住民は一応、韓国国民となっている。その憲法規定を韓国の閣僚が自らゆるがせにすれば、北の思うつぼだ。

第四として「北極圏航路」の主導権を梁氏は挙げた。「北朝鮮を正常国家として優遇し、国際法上の権利を認めるような低姿勢は『韓米日』対『朝中露』の対立構図から韓国が一方の足を抜いて、北極航路の主導権を朝中露に譲る形になりうる」と警戒する。

第五で「国民の意思」に言及。「現在（左派）与党圏と社会の一部で南北交流を通じて南北の差を減らそうとする折衷論、北との平和共存論が出されている」とし、統一意思が薄らいでいくことの危険性を指摘した。

左派陣営は「多国間対話」ということを言いだしている。左派紙ハンギョレに国家情報院の傘下にある国家安保戦略研究院（ＩＮＳＳ）の金聖培院長が寄稿した。金氏は左派の盧武鉉、文在寅政権で国家安保を担当してきた。多国間対話とは一見良さそうな提案だが、北朝鮮を「一国」と認めることを前提にしており、北の意図に乗った韓国左派の狙いを言っているにすぎない。

宗教界の一部にも同調する動きがあり、韓国宗教指導者元老会議が宣言を発表し、「南北が互いの正式国号を尊重して呼ぶ必要がある」と加勢している。

北朝鮮を正式国号で呼ぶかどうかの議論に乗ること自体が北の思惑に沿うことになるが、左右の論争はますます激しくなるだろう。