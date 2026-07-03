中国がＷ杯を楽しむ方法

上海のバーで、６月20日に行われたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）日本―チュニジア戦を観戦する中国人ファン （ＡＦＰ＝時事）

サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会を眺めて苦しいのは私たち韓国だけではないだろう。今大会から本選参加国が大幅に拡大し、アジアに割り当てられた枠が増えたものの、中国の席は今回もなかったからだ。

中国は２００２日韓Ｗ杯以後、24年間、本選の舞台を踏むことができない残酷史が続いている。本選進出は今回も逃したが、中国のＷ杯熱気はいつものように高い。中国サッカーファンの最大関心事は代表チーム選手ではなく、中国人審判の馬寧氏だ。

今回唯一の中国人主審である馬寧氏は21日エクアドル対キュラソー戦で主審を務めた。前回カタール大会に続き審判名簿に名前を連ねた彼は、今大会で初めてＷ杯主審デビュー戦を飾った。そして馬寧氏をはじめ、副審の周飛氏、ビデオ判定（ＶＡＲ）審判の傅明氏の中国人審判３人が同時に選出された。

人民日報は「新しいＷ杯マイルストーンを打ち立てた」と自評した。中国サッカーファンは「歴史的な瞬間」「中国審判がもはや脇役ではなく試合を指揮する主役を引き受けた」と歓呼したりもした。しかし、現地ファンの間では「Ｗ杯競技場の芝生を踏んだ唯一の中国人」などと自嘲の混じった反応も出ていた。

中継席では中国社会の硬直した断面を示す寸劇も行われた。元中国代表で有名な解説者である李毅氏は17日、オーストリア対ヨルダン戦の生中継で、オーストリアのディフェンダーが体を投げてシュートを防いだ。これを韓国動乱参戦の中国軍英雄である黄継光に喩（たと）えたのだ。

黄継光は１９５２年の鉄原三角高地戦闘中、米軍機関銃２丁の銃口を身体で防いで戦死し、中国当局から「国家英雄」の称号を受けた。香港の明報など外信は、過去中国でこのような喩え話は珍しいことではなかったが、２０１８年「英雄烈士保護法」が施行されてから、生中継で英雄を比喩として持ち出すのは避けられてきたと解説した。

こうした寸劇と自嘲の中であっても、中国の資本と消費市場はＷ杯特需に浮かれている。中国経済メディア第一財経はテーマパーク、スポーツブランド、宿泊業界は既に売上急増を記録中だと伝えた。

このように国家代表チームの成績とは無関係に爆発するサッカー熱は、中国全域を席巻している「草サッカー」ブームとも軌を一にするものとみられる。

24年間、Ｗ杯で脇役にとどまりつつも、草サッカーに数万人が熱狂する大陸のエネルギーは依然として熱い。もし中国サッカーが久々にＷ杯本選の舞台に上がる日が来れば、14億人口が噴出する爆発力と経済的波及効果は想像を絶するだろう。それがいつになるかは分からないが。

（李佑中〈イウジュン〉北京特派員、６月29日付）