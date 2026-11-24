トップ国際欧州欧州首脳「ヤルタ２.０」に警戒 米中露３者会談に反発 和平の主導権巡り 欧州 欧州首脳「ヤルタ２.０」に警戒 米中露３者会談に反発 和平の主導権巡り タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年11月24日 11時50分 By 安倍 雅信 XLINEFacebookEmailPrint 中国・深圳で開催されたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、トランプ米大統領、プーチン露大統領、習近平中国国家主席が歴史的な３者会談を行った。その数時間後、ベルリンに集まった欧州首脳は、欧州とウクライナを交えない大国間協議が「ヤルタ２・０」につながりかねないとして強く反発した。背景には、１９４５年のヤルタ会談後に欧州が東西に分断された歴史的記憶がある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事フランス、左派主導の包摂教育見直し 全ての子供の能力伸長へ 人気記事 欧州 活動家死亡で左右対立が激化 仏、大統領選控え 欧州 暴行受け極右活動家が死亡―仏リヨン 極左過激集団の犯行か 欧州 揺らぐ安全神話 フィンランドから 欧州 高校でもスマホ禁止へ フランスから 欧州 新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選 前大統領敗北認める 欧州 ハンガリー 親露路線を転換 露外交官10人を国外追放 欧州 ロシア制裁案合意できず―ＥＵ外相理事会 ハンガリーの反対で 欧州 フランス大統領選 ルペン氏が優勢 欧州主要国で右派台頭 新着記事 欧州 フランス、左派主導の包摂教育見直し 全ての子供の能力伸長へ 欧州 高まるカトリック学校の人気 フランスから 欧州 「子犬ライブ」の癒やしが世界へ フィンランドから 欧州 ＡＩが聖書を「危険物」認定 オーストリアから 欧州 仏大規模デモ長期化へ 極左集団が破壊行為を主導 欧州 仏パリ郊外で人種差別テロ 当局は治安悪化を懸念 欧州 新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選 前大統領敗北認める 欧州 独極右ＡｆＤ包囲網に亀裂 「民意尊重」か「歴史の教訓」か 州議会で初の議長ポスト TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 【広島サミットの岐路 核なき世界は実現するか】（上） 抑止論高めたゼレンスキー氏 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（３） グローバルサウス 連携強化の枠組み出来るか