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フランス、左派主導の包摂教育見直し　全ての子供の能力伸長へ

By 安倍 雅信

フランスは包摂性重視教育の転換期を迎えている。左派系リベラルが主導してきた包摂教育は、障害や学習困難のある子供を一般校で受け入れる段階から、「一人ひとりの学習成果を高める」ことへと重点を移しつつある。学習成果を最大限に引き出す教育を目指す一方で、教師不足や支援体制の遅れが生徒や保護者の不安を高めている。（【...全文を読む】

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