トップ国際欧州フランス、左派主導の包摂教育見直し 全ての子供の能力伸長へ 欧州 フランス、左派主導の包摂教育見直し 全ての子供の能力伸長へ タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年11月10日 08時13分 By 安倍 雅信 XLINEFacebookEmailPrint フランスは包摂性重視教育の転換期を迎えている。左派系リベラルが主導してきた包摂教育は、障害や学習困難のある子供を一般校で受け入れる段階から、「一人ひとりの学習成果を高める」ことへと重点を移しつつある。学習成果を最大限に引き出す教育を目指す一方で、教師不足や支援体制の遅れが生徒や保護者の不安を高めている。（【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事高まるカトリック学校の人気 フランスから 人気記事 欧州 ローマ教皇、肺結節の切除手術へ 自らが信徒に表明 欧州 「危険人物」が野放しに 容疑者に「イスラム国」の影響 ＬＧＢＴイベント襲撃事件 欧州 高校でもスマホ禁止へ フランスから 欧州 ロシア制裁案合意できず―ＥＵ外相理事会 ハンガリーの反対で 欧州 ローマ教皇が訪仏へ 児童虐待被害者と面会 欧州 全国に波及する仏学生デモ 教育改革が大統領選の争点に 欧州 「グリーンランド軍事行動ない」―米の仮説に対し 伊メローニ氏、15日の訪日前 欧州 シナゴーグ前で爆発、反ユダヤテロの可能性も―ベルギー 新着記事 欧州 高まるカトリック学校の人気 フランスから 欧州 「子犬ライブ」の癒やしが世界へ フィンランドから 欧州 ＡＩが聖書を「危険物」認定 オーストリアから 欧州 仏大規模デモ長期化へ 極左集団が破壊行為を主導 欧州 仏パリ郊外で人種差別テロ 当局は治安悪化を懸念 欧州 新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選 前大統領敗北認める 欧州 独極右ＡｆＤ包囲網に亀裂 「民意尊重」か「歴史の教訓」か 州議会で初の議長ポスト 欧州 仏抗議デモが暴徒化 急進左派の関与指摘 TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 【広島サミットの岐路 核なき世界は実現するか】（上） 抑止論高めたゼレンスキー氏 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（３） グローバルサウス 連携強化の枠組み出来るか