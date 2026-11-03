高まるカトリック学校の人気　フランスから

少子化が進むフランスでは、学校も生徒を集めるのに苦労している。特に公立学校の生徒数減少は深刻だ。国や自治体の予算削減もあって教師不足、トイレにドアがないなど、教育環境の悪化が著しい。９月下旬から繰り返される大規模な抗議デモも、うなずけるような状況だ。

今年９月の新学期から、娘２人をパリ近郊の公立中学校に通わせるフランスの友人が私立（フランスではほとんどカトリック教会が運営）に子供を転校させたという。理由は、娘たちの親に対する言葉遣いが悪化したためだった。

筆者も取材に行ったが、パリ東郊外にあるカトリック系の中学校では、イスラム教徒のアラブ人も数人受け入れている。宗教の時間は必須科目ではないが、学校の横にはチャペルがあり、教師の半数はカトリック教徒だ。昔はシスターの教師が多かったという。政教分離（ライシテ）の原則から、宗教色を強めると補助金はなくなるそうだ。

高校卒業資格試験（バカロレア）が進学を左右するフランスでは、公私を問わず実績の高い学校が人気だ。近年は私立の中学・高校で生徒数増加が続いている。

それも国からの補助金なしの完全に独自の教育方針・カリキュラムで行うカトリックの私立学校の人気が高まっている。

背景には、全国で相次ぐ破壊や放火、略奪を伴う抗議デモを見て、子供の規範意識の低下に危機感を抱く保護者の増加がある。カトリック教育全国組織のギヨーム・プレヴォ事務総長は、保護者は安心できる教育環境や人格形成を求めていると説明する。

次期大統領の最有力候補の右派・国民連合のマリーヌ・ルペン氏も、「教育改革は規範教育から」と主張している。（Ａ）