「子犬ライブ」の癒やしが世界へ　フィンランドから

フィンランド発の心温まる癒やし番組が国内外で注目を集めている。公共放送（ＹＬＥ）が配信する「子犬ライブ」は、子犬たちが無邪気に遊び、じゃれ合い、眠る様子を24時間にわたって映し続けるシンプルな番組だ。過度な演出やナレーションはなく、視聴者は子犬たちの自然な姿をただ眺めるだけだが、その穏やかな時間が多くの人々の心をつかんでいる。

ＹＬＥによると、人口約５６６万人のフィンランドで同番組のウェブページは昨年６５０万ページビューを記録し、関連動画の総再生回数も２０００万回を超えた。人口数を上回るアクセス数は、その人気の高さを物語っている。

国内での成功を受け、このほどオランダの公共放送が正式に版権を購入し、独自のローカル版制作に乗り出すなど、番組は海外にも広がり始めている。

ＹＬＥのピルヨ・コスキネン氏は、「子犬ライブ」の魅力の一つとして、人々が日常生活の厳しい現実やストレスから一時的に距離を置ける点を挙げている。情報や刺激が絶え間なく流れ込む現代社会において、子犬たちの無防備で愛らしい姿は、視聴者に静かな安らぎを与えているようだ。

フィンランドでは、自然の中で心身を休めるライフスタイルが広く親しまれている。政府観光局もかつて「フィンランド流のくつろぎ方」と題したキャンペーンを展開した。世界幸福度報告書で長年上位に位置する同国では、自然や動物との触れ合いを通して心の平穏を得る価値観が根付いている。

（Ｙ）