ＡＩが聖書を「危険物」認定　オーストリアから

オーストリアのローマ・カトリック教会のクリストフ・シェーンボルン枢機卿は先日、ウィーン空港で保安員から３回も持ち物を検査されたという。その理由は、人工知能（ＡＩ）が枢機卿のリュックサックに入っていた聖書を「危険物」と探知したからだという。

驚いた枢機卿は保安検査スタッフに「どうしてこんなことが起こるのか」と尋ねてみた。すると、「もしかするとＡＩは、聖書を危険な爆発物と勘違いしているのかもしれませんね」という返答が戻ってきたという。

枢機卿は「空港でのこの出来事をユーモアとして受け止める余裕はまだあるが、正直なところ、少し不安を感じずにはいられない」と述べていた。人類史上最も多く読まれている聖書をＡＩが危険物と判断しているからだ。もちろん、枢機卿のリュックサックを検査したＡＩが、独自の宗教観に基づいて聖書を危険視したわけではないだろう。

そこでＡＩに直接、質問をしてみた。

「ＡＩが『聖書は危険物だ』と勝手に独自の意思を持って判断することはありません。ＡＩは人間のような感情や倫理観、自発的な意図を持たないため、ゼロから『これは危険だ』と思い付くことは不可能です。もしＡＩがそのような判断を下すとすれば、それは人間が作成したデータ、設定したルール、またはシステムのバグ（欠陥）といった『人間の側にある要因』の経路を通じてのみ起こります」という。

少なくとも、ＡＩが聖書を読んで異端認定したわけではないことだけは確かだ。（Ｏ）