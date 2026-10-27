トップ国際欧州仏大規模デモ長期化へ 極左集団が破壊行為を主導 欧州 仏大規模デモ長期化へ 極左集団が破壊行為を主導 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月27日 21時17分 By 安倍 雅信 XLINEFacebookEmailPrint 17日に全国で約55万人を動員した抗議デモは、暴力的破壊と略奪行為により、世界の耳目を集めた。続く24日の抗議デモは、反マクロン政権の黄色いベスト運動が加わり、労組が11月のデモ動員を呼び掛けている。来年５月のマクロン政権終了まで、混乱は続くもようで、仏政府の統治能力自体が危機にひんしている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事仏パリ郊外で人種差別テロ 当局は治安悪化を懸念次の記事ＡＩが聖書を「危険物」認定 オーストリアから 人気記事 欧州 動きだした欧州核共有戦略 米国依存から脱却へ 欧州 新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選 前大統領敗北認める 欧州 仏抗議デモが暴徒化 急進左派の関与指摘 欧州 仏パリ郊外で人種差別テロ 当局は治安悪化を懸念 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 ＡＩが聖書を「危険物」認定 オーストリアから 欧州 グリーンランド巡り 首相が早期総選挙を表明 欧州 高校でもスマホ禁止へ フランスから 新着記事 欧州 ＡＩが聖書を「危険物」認定 オーストリアから 欧州 仏パリ郊外で人種差別テロ 当局は治安悪化を懸念 欧州 新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選 前大統領敗北認める 欧州 仏抗議デモが暴徒化 急進左派の関与指摘 欧州 【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（２）一律禁止に「違憲」判決、改正案制定を目指す仏政府 欧州 ローマ教皇、肺結節の切除手術へ 自らが信徒に表明 欧州 全国に波及する仏学生デモ 教育改革が大統領選の争点に 欧州 ローマ教皇が訪仏へ 児童虐待被害者と面会 TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 【広島サミットの岐路 核なき世界は実現するか】（上） 抑止論高めたゼレンスキー氏 欧州 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（３） グローバルサウス 連携強化の枠組み出来るか