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仏大規模デモ長期化へ　極左集団が破壊行為を主導

By 安倍 雅信

17日に全国で約55万人を動員した抗議デモは、暴力的破壊と略奪行為により、世界の耳目を集めた。続く24日の抗議デモは、反マクロン政権の黄色いベスト運動が加わり、労組が11月のデモ動員を呼び掛けている。来年５月のマクロン政権終了まで、混乱は続くもようで、仏政府の統治能力自体が危機にひんしている。【...全文を読む】

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