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仏パリ郊外で人種差別テロ　当局は治安悪化を懸念

By 安倍 雅信

　【パリ安倍雅信】フランスの首都パリ郊外で車上からアラブ人、黒人を狙う銃撃事件が発生した。事件後、アラブ系移民などが強く反発。全国規模で発生した抗議デモとは別にアフリカ系移民を中心に反人種差別の抗議集会が繰り返され、政府は治安悪化を懸念している。

26日、フランス・パリで、トラップでの銃撃事件を受けて行われた反人種差別デモ（ＥＰＡ時事）
26日、フランス・パリで、トラップでの銃撃事件を受けて行われた反人種差別デモ（ＥＰＡ時事）

　事件は23日、トラップと隣町のラベルエールで発生し、アラブ人と黒人が走行中の車の中から銃撃を受けた。29歳の男性１人が死亡、11歳の少女を含む５人が重軽傷を負った。逮捕されたケビン・Ｔ容疑者（39）は、統合失調症を患っている他、自宅からはナチス指導者ヒトラーの著書「我が闘争」や爆発物が発見された。

　同容疑者は当初は極左グループと関係していたが、最終的に極右思想に感化され、仏国内で増えるアラブ系、黒人への憎悪を強めていったとみられている。内務省は人種差別的攻撃によるテロ事件と断定して、国家対テロ検察庁（ＰＮＡＴ）が捜査を開始した。ただ、容疑者の自供から極右に属しているという自覚はなかったとしている。

　フランス全土で被害者に対する追悼集会や抗議デモが行われており、特にマクロン大統領が「人種差別的テロはわが国では初めて」と言ったことに非難の声が集中している。フランスでは２０１５年の大規模テロなど、毎年、イスラム過激派によるテロが発生しており、大統領の事実誤認発言への失望が広がっている。

　当局の懸念は、イスラム聖戦主義過激派や極左グループによる報復テロが起きることだ。生活費高騰などで反政府抗議運動が断続的に起きる中、新たな社会不安を引き起こす人種差別的攻撃で、フランス社会は大きく揺れている。

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