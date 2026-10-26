新興勢力が強権与党に勝利―セルビア議会選　前大統領敗北認める

２５日、ベオグラードで勝利を祝うセルビアの新興政治勢力「学生リスト」支持者ら（ＡＦＰ時事）

【ウィーン小川敏】旧ユーゴスラビア構成国セルビアで25日、国民会議(一院制、定数２５０）の選挙の投開票が実施された。現地メディアによると、新興勢力「学生リスト」が過半数を獲得し、政権交代を実現する公算が大きい。２０１２年以来政権を掌握してきたブチッチ前大統領の与党「セルビア進歩党」主導の選挙連合「統一セルビア」を破った。ブチッチ氏は同日夜、学生リストの勝利を認めた。

報道によると、セルビアの各地で祝賀の光景が広がった。首都ベオグラードでは車列がクラクションを鳴らしながら市内を走り抜けた。ベオグラード中心部のデパート前では、主に若者たちからなる群衆が熱狂的に勝利を祝い、「セルビアは自由だ」と叫んだ。

開票率56％の段階で、学生リストが「１３５から１４０議席」を獲得したもようだ。これは定数２５０議席の議会の過半数にあたり、単独で政権を樹立することが可能となる。ブチッチ氏率いる与党選挙連合「統一セルビア」は１１０議席前後に留まっている。投票率は70％に迫り、１９９２年のユーゴスラビア解体以来、最高水準に達した。

セルビアでは次期議会選挙は来年12月の予定だったが、野党からの圧力に直面したブチッチ氏は、９月初旬に議会を解散し、早期選挙の実施を決定した。同時に、ブチッチ氏は先月27日、大統領を辞職表明し、セルビア進歩党の筆頭候補として出馬。勝利した場合首相職に就任する意向を明らかにしていた。

２０２４年11月、セルビア第２の都市ノヴィ・サドの駅舎でコンクリート製の屋根が崩落し、16人が死亡する惨事が発生した。それ以来、学生たちは、この事故が「与党の汚職と手抜き工事」によって引き起こされた国家の人災であると激しく糾弾し、人口の１割以上が参加する同国史上最大規模の抗議デモへと発展した。

当初、抗議活動はその後拡大し、政府全体や国内に蔓延する汚職を批判する動きへと発展。その結果、与党進歩党に対抗する新生勢力として「学生リスト」が新設された。

一方、政権与党「進歩党」は国民に安定をアピールし、学生リストに対しては「外部勢力に操られた混乱の仕掛け人」として描き出し、過去の選挙戦と同様、公約や選挙前の給付金で有権者を惹きつけようとしてきた。

親ロシア、親中国の外交を推進してきたブチッチ政権が倒れたことで、セルビアの欧州連合（ＥＵ）の加盟交渉が動き出す可能性が出てきたと受け取られている。セルビアは14年以来、ＥＵと加盟交渉を開始してきたが、ブチッチ政権の専制主義的政治スタイルが交渉のブレーキとなってきた経緯がある。