仏抗議デモが暴徒化　急進左派の関与指摘

17日、パリで店舗の窓を割って中に押し入るデモ参加者ら（ＡＦＰ時事）

【パリ安倍雅信】フランス全土で17日に発生した抗議デモが暴動と略奪に発展する中、急進左派勢力の組織的な関与が指摘される。生活費高騰に抗議する数十万人の高校生やデモ隊の動員に紛れ込む形で、一部参加者による破壊行為が各地で相次ぎ、社会秩序の崩壊を招く事態になりかねないと複数の仏メディアが伝えている。

仏内務省は18日、２０００人が逮捕されたと発表した。首都パリだけでも８５５人以上が逮捕され、１日の抗議デモとしては過去最多となった。警察官、憲兵、消防士など６００人以上が負傷したほか、デモ参加者にも多数の負傷者が出た。

ルコルニュ仏首相は、「特に暴力的な極左勢力と高度に組織化されたネットワークに責任があると指摘し、中でも急進左派の不服従のフランス（ＬＦＩ）に一因があるとした。これに対し、ＬＦＩを率いるジャンリュック・メランション氏は首相の指摘を否定したが、バス停や店舗を破壊する集団の中に、左派の参加者も認められた。

事実、新反資本主義党（ＮＰＡ）などの左翼組織は、当局の禁止令を無視して「権力の中枢付近」でのデモを呼びかけていた。ただ、暴力・略奪行為の主なグループは、黒装束で顔を隠した抗議デモの常連の革命運動グループ、「ブラック・ブロック」からなる極左勢力だった。日本の漫画『ワンピース』の海賊旗を掲げる過激集団も見受けられた。

政府は治安回復を最優先課題に掲げるが、労働組合や青年団体は具体的な政治的譲歩が示されない限り抗議活動を継続する構えだ。来春の大統領選を控える中、仏国内では事態収束に悲観的な見方が少なくない。