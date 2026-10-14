【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（２）一律禁止に「違憲」判決、改正案制定を目指す仏政府

■スマホ依存への懸念

今年７月、フランス議会で可決された15歳未満の子供のＳＮＳ利用を禁止する新たな法律は、８月14日、仏憲法院が表現とコミュニケーションの自由を「過度に侵害する」などとして、違憲とされた。政府は改正案の制定を諦めてはいないが、９月からの施行は見送られることとなった。ただし、憲法院は子供を守るためＳＮＳ利用を制限すること自体は認めており、一律の広範な禁止を違憲と判断した。

７月に15歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法案を可決したフランス国民議会（下院）（ＡＦＰ時事）

マクロン仏大統領は、ルコルニュ仏首相に対して、来春の任期終了前の法制化を目指し、法的な不備を修正した新法案の提出に向けて作業を指示した。ＳＮＳ禁止法自体は白紙となったが、高校におけるスマートフォン使用の禁止については憲法院の判断対象外となったため、今年９月から予定通り実施されている。

15歳未満のＳＮＳ利用を制限するための法制化の背景には、子供たちのメンタルヘルスや安全面での深刻な懸念があるためだ。調査機関の報告によれば、12～17歳の子供のＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）利用時間が１日平均１時間21分に上り、青少年の約半数が１日に２～５時間をスマホに費やしている。専門家はスマホ依存が子供の成長を著しく妨げていると指摘している。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が９月に公表した最新のＰＩＳＡ２０２５で、フランスの学力は数学・読解力ともにＯＥＣＤ平均を下回り、ＰＩＳＡ調査開始以来、最も低い水準と評価されている。スマホ依存との関係は科学的に証明されていないものの、脳の発育、特に言語化能力に悪影響があることは、すでに専門家によって指摘されている。

■テロやいじめの温床

フランスの事情が特殊な理由の一つは、イスラム聖戦主義に感化されるテロリスト予備軍のリクルートがＳＮＳを通じて行われていることだ。特にアラブ系移民の孤立した未成年者への深刻な影響が指摘されている。政府は中学校・高校のクラスで急に言動が変化する生徒の監視を強化している。

さらにＳＮＳを通じた暴言で15歳未満の子供が自殺する現象が増え、少女の自傷行為や自殺未遂による入院の増加が社会問題になっている。仏保健省の統計部門ＤＲＥＥＳは、22年に若い女性の自傷行為による入院の大幅な増加が確認されたと報告している。23年にはＳＮＳによる長期間のいじめが原因で仏北部で13歳の少女が自殺し、同年、15歳の男子がパリ郊外で同じ理由で自殺した。

フランスでは23年９月、学校でのいじめとＳＮＳによるいじめを防ぐため、いじめ加害者の強制転校、刑事罰を科す法改正も行い、施行している。さらに政府は、スマホ依存症を招くＳＮＳに埋め込まれたアルゴリズムを問題視している。利用者の好みを割り出し、広告効果を上げる目的で、長時間、繰り返し見ることを促すからだ。

「有害」機能の無効化に重点

■保護者の権限尊重へ

特に批判されているのは、ティックトックやインスタグラムといったＳＮＳプラットフォームで短い動画が自動的に再生され、延々とスクロールできる点だ。

ルコルニュ政権は違憲判断された15歳未満のＳＮＳ禁止法案の修正案を２０２７年春までに提出する予定だ。それに先立ち、改訂版の法案を先月、欧州委員会（EC）に通知した。改訂版では15歳未満を対象とした全面的な使用禁止ではなく、サービスの種類、機能、発生するリスク、提供可能な安全対策などを年齢に基づいて判断し、有害または中毒性があると見なされる機能を無効にすることに重点を置いている。

仏憲法院は憲法に定めた表現の自由の侵害を違憲理由の中心に据えているが、仏政府はプラットフォーム側が、若い利用者にとって有害または中毒性のある機能を提供していることを問題視している。

また、親の許可を得た上で、13歳から15歳までの青少年がアクセスできるようにする例外規定も加えられている。つまり、親の権限を尊重し、子供に応じて法が適用されるアプローチが加わった。

（パリ安倍雅信）