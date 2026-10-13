ローマ教皇、肺結節の切除手術へ　自らが信徒に表明

【ウィーン小川敏】ローマ教皇レオ14世（71）は11日、肺結節の切除手術を受けることを明らかにした。教皇が自ら健康問題を公表することは異例。手術はローマ市内の病院で「数日以内に」行われる。

11日、バチカンのサンピエトロ広場を見下ろす執務室の窓から「日曜の祈り」を導く教皇レオ14世（ＥＰＡ時事）

教皇はバチカンのサンピエトロ広場に集まった信徒らを前に、「肺に初期段階の結節が見つかった。医師の助言に従い、切除手術を受けることを決めた」と語った上で、「皆さん、祈ってください」と手を振った。

バチカンからの情報によると、「良性なのか、前がん病変か、悪性腫瘍かについてはまだ不明」という。専門家は「肺の結節の多くは良性」と指摘している。

バチカン広報局のマット・ブルーニ報道官によると、手術はローマ市内のジェメッリ病院で行われ、「術後の回復には約１週間を要する見込み」という。

バチカン・ニュースは11日、「教皇が自ら健康問題を発表することはバチカンとしては極めて異例」と説明している。

教皇としてはまだ若く、テニスや水泳が好きで、自身の教皇宮殿内にもジムを有するなど、健康管理には特に注意を払うことで知られている。

イタリアのメローニ首相は手術の発表を受けて、「数日後に試練を迎える教皇へ、政府を代表して連帯を示す」とコメントした。

教皇は11月６～17日に南米のウルグアイ、アルゼンチン、ペルーを訪問する予定。現時点では予定に変更はない。