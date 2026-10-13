全国に波及する仏学生デモ　教育改革が大統領選の争点に　　

フランスの首都パリで抗議デモを行う高校生ら＝６日（ＡＦＰ時事）

９月下旬から始まったフランスの全国規模の抗議デモは大学にも波及している。一方、フランスでは来春に予定される大統領選挙に向け、政治の動きが本格化している。右派が優勢な政治状況を押し返すべく急進左派「不服従のフランス（ＬＦＩ）」を率いるジャンリュック・メランション氏は高校生や大学生の抗議デモを焚（た）きつけている。教育問題というよりは政治闘争の様相を呈している。（パリ安倍雅信）

■25万人超が参加

今月６日に25万人を超える参加者が記録された全国規模の高校生による抗議デモから１週間、デモは鎮静化する兆しを見せていない。フランスで来春の大統領選に向け、各候補者が意欲的な発言を行い、教育改革を争点化しようとしている。

中道の元首相のガブリエル・アタル氏（37）は教育改革を大統領選の主要争点に位置付け、「根本的な問いは、時代遅れの（教育）モデルを何としても維持しようとするのか、それとも時代のニーズに合った新しいモデルを大胆に作り出すのかだ」と述べ、「若者を理解する大統領になりたい」と語った。

アタル氏は首相になる前は国民教育相で、いじめ問題の加害者に責任を取らせる制度を導入したことで知られる。リヨンの集会では「彼ら（極左）はこの怒りを煽（あお）り、利用し、歪（ゆが）めようとしている。警察に対する卑劣な中傷を広め、若者を政治的な砲弾として利用することで暴動を扇動している」と左派を非難した。

一方「極右はほくそ笑んでいる」「国民連合（ＲＮ）の党首の若い頃の反ユダヤ主義的な著作に対しては一言も反論しないのに、教室に教師を求める若者に対しては、何も口にしない」と、元首相は強く非難した。ＲＮは教員の質向上・規範教育に重点を置いていると反論している。アタル氏は、自分こそが高校生が直面する将来の不安を解消できると主張することで支持を得ようとしている。

一方、ＬＦＩを率いるメランション氏は「われわれは、最悪の危険は、警察の暴力であると理解しており、何よりもまず、事態が悪い方向に終わらないようにすることに尽力している」と抗議運動への支持を表明した。その上で、「労働組合と動員に参加するすべての人々が協議し、組織を整え、最善の条件で物事が進むようにしなければならない」と述べ、非暴力的な戦略への転換を訴えた。

メランション氏は前回22年の大統領選の第１回投票でマクロン現大統領、ＲＮを率いるルペン氏に次ぐ第３位だったため、決選投票に進めなかったが、今でも発言が政界に影響を与えている。ルコルニュ現仏首相は、メランション氏による「デモ鎮圧で警察に暴力的鎮圧を指示した」との指摘に対して「全くでたらめの嘘（うそ）だ」と強く否定した。

大統領最有力候補のＲＮのマリーヌ・ルペン氏は、抗議活動について「組織的に仕組まれた暴動である」と述べた一方、政府による「暴力の正当化」も非難した。彼女は、ＬＦＩの一部のメンバーがこれらの運動を組織し、暴力を扇動していると非難した。

■教師への暴力頻発

マクロン氏は６日の大規模デモ後、事態を鎮静化するために関係閣僚を招集し、学校の一時休校、生徒との協議を呼び掛けた。高校生たちの不満の発端は９月の新年度に教員不足が理由で授業が成立しない状態に陥ったことだ。財政赤字削減を最優先課題として取り組むルコルニュ氏は教育予算の削減、教師の削減を打ち出している。

フランスで最も移民住民が多いパリ北郊外のサンドニ県のポール・エリュアール高校では、学校にネズミが出没し、教室は浸水し、椅子は壊れ、天井は崩れ落ちる事態に数年前から見舞われている。同校は学生運動の中心地となっている。警察が多数動員され、状況は非常に緊迫している。校門は破壊され、数人の生徒が逮捕されたほか、警察の暴力行為も非難されている。

教職員組合の試算では、教員不足は３０００人に上る。最低５年間の高等教育が必要な教員職は、学歴に見合った報酬が保障されていないことや、社会的地位が低く、荒れている学校では生徒の教師への暴力も頻発しており、成り手不足と質低下が指摘されている。

また、政府が18年から導入している大学共通出願システム「パルクールシュップ」についても、家庭環境や親の学歴が進学結果に影響しやすく、教育機会の公平性を損なっているとの批判が強い。

アタル氏が指摘する時代遅れの古くさいモデルに、若者が不安を感じていることは否定できないが、改革の道筋は見えていないのが現状だ。