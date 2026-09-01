教育大国で高まる教師への負担　フィンランドから

８月13日、小中学校の新学期が始まった。朝の通学路には、反射板を揺らしながら友人と歩く子供たちの姿が戻ってきた。冬の暗さが近づく北国で、子供たちの安全を守るために反射板を身に着けるのは、暮らしに根付いた習慣でもある。教育を大切にしてきたこの国らしい日常の風景だ。しかし、その教室を支える先生たちの表情は、決して明るくはない。

近年、学校現場では、生徒による暴言や脅迫、時には暴力への対応が大きな課題となっている。教職員組合の調査でも、勤務中に深刻な脅迫や身体的暴力を経験した教員が一定数いることが示された。もちろん多くの子供たちは落ち着いて学校生活を送っているが、教員が安心して教壇に立てる環境をどう守るかは、社会全体で考えるべき問いになりつつある。

障害や学習の遅れがある子供が同じ教室で学ぶインクルーシブ教育の難しさもある。すべての子供に平等な学びを届けるという理念は広く共有されているが、現場では支援スタッフや専門的な助けが十分とはいえない。教育専門家も、特別な支援を必要とする子供への対応を教員だけに委ねるのではなく、教員を孤立させない仕組みづくりが必要だと指摘している。

さらに、スマートフォンの使用による集中力の低下や学力面の課題への対応も、先生たちの負担を大きくしている。かつて人気の高かった教職を目指す若者も減っている。政府は、学校でのスマホ使用制限や支援体制の見直しを進めている。移民の増加で言語や文化の背景が異なる子供たちも増える中、教育大国フィンランドは今、まず先生たちをどう支えるかという課題に直面している。（Ｙ）