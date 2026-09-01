トップ国際欧州極右ＡｆＤの州首相誕生か―ドイツ 背景に既成政党への不満 欧州 極右ＡｆＤの州首相誕生か―ドイツ 背景に既成政党への不満 タグTOP NEWS2ドイツワールドスコープ会員向け 2026年9月1日 20時26分 By 小川 敏 XLINEFacebookEmailPrint ドイツの16ある連邦州の一つ、東部ザクセン・アンハルト州で６日、州議会選挙が実施される。複数の世論調査によると、極右派政党「ドイツのための選択肢」（ＡｆＤ）が支持率42％で独走し、他の政党を大きく引き離している。同州は旧東ドイツ地域に位置し、中央政治への反発や経済的格差への不満が根強い地域だ。ＡｆＤが単独過半数を獲得し、ドイツ史上初となる同党所属の州首相が誕生する可能性も現実味を帯びてきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事独ベルリン市議会、「台北友好グループ」設立 議員交流は国から州レベルにも次の記事教育大国で高まる教師への負担 フィンランドから 人気記事 欧州 フランス・イギリス・ドイツ、イランのミサイル攻撃を非難 欧州 動きだした欧州核共有戦略 米国依存から脱却へ 欧州 独ベルリン市議会、「台北友好グループ」設立 議員交流は国から州レベルにも 欧州 教育大国で高まる教師への負担 フィンランドから 欧州 ロシア制裁案合意できず―ＥＵ外相理事会 ハンガリーの反対で 欧州 活動家死亡で左右対立が激化 仏、大統領選控え 欧州 揺らぐ安全神話 フィンランドから 欧州 イスラエル首相、欧州極右議員団と会見 戦略的パートナーシップ狙う 新着記事 欧州 教育大国で高まる教師への負担 フィンランドから 欧州 独ベルリン市議会、「台北友好グループ」設立 議員交流は国から州レベルにも 欧州 広がるＳＮＳの負の影響 規制を模索するＥＵ加盟国 欧州 独情報機関の「実力」を侮ってはならない 米国依存から脱却へ―法改正が示す“情報主権”の再構築 欧州 ＳＮＳ禁止の違憲判断に喜ぶ子供たち フランスから 欧州 干ばつが襲うオーストリア １８４０億円もの農業被害 支援策巡り与党内で駆け引き 欧州 ポーランドで欧州最大の「聖母マリア像」 欧州 山火事を拡散する「火災積乱雲」の怖さ オーストリアから TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 解散請求「国際問題化せよ」 家庭連合など日本の状況懸念 仏ボルドーで宗教シンポジウム 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 【広島サミットの岐路 核なき世界は実現するか】（上） 抑止論高めたゼレンスキー氏