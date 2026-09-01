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極右ＡｆＤの州首相誕生か―ドイツ　 背景に既成政党への不満

By 小川 敏

ドイツの16ある連邦州の一つ、東部ザクセン・アンハルト州で６日、州議会選挙が実施される。複数の世論調査によると、極右派政党「ドイツのための選択肢」（ＡｆＤ）が支持率42％で独走し、他の政党を大きく引き離している。同州は旧東ドイツ地域に位置し、中央政治への反発や経済的格差への不満が根強い地域だ。ＡｆＤが単独過半数を獲得し、ドイツ史上初となる同党所属の州首相が誕生する可能性も現実味を帯びてきた。【...全文を読む】

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