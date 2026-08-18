トップ国際欧州干ばつが襲うオーストリア　１８４０億円もの農業被害　支援策巡り与党内で駆け引き
欧州

干ばつが襲うオーストリア　１８４０億円もの農業被害　支援策巡り与党内で駆け引き

By 小川 敏

欧州各地を襲う歴史的な干ばつが、アルプスの小国オーストリアの農業に深刻な打撃を与えている。気象条件が大幅に改善しない限り、今年は観測史上最も乾燥した年になる可能性がある。日本では旧暦６月を「水無月（みなづき）」と呼ぶが、文字通り「水のない月」が、いま欧州で現実のものとなっている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事ポーランドで欧州最大の「聖母マリア像」
次の記事ＳＮＳ禁止の違憲判断に喜ぶ子供たち　フランスから

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »