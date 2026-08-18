トップ国際欧州干ばつが襲うオーストリア １８４０億円もの農業被害 支援策巡り与党内で駆け引き 欧州 干ばつが襲うオーストリア １８４０億円もの農業被害 支援策巡り与党内で駆け引き タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年8月18日 11時37分 By 小川 敏 XLINEFacebookEmailPrint 欧州各地を襲う歴史的な干ばつが、アルプスの小国オーストリアの農業に深刻な打撃を与えている。気象条件が大幅に改善しない限り、今年は観測史上最も乾燥した年になる可能性がある。日本では旧暦６月を「水無月（みなづき）」と呼ぶが、文字通り「水のない月」が、いま欧州で現実のものとなっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ポーランドで欧州最大の「聖母マリア像」次の記事ＳＮＳ禁止の違憲判断に喜ぶ子供たち フランスから 人気記事 欧州 ロシア制裁案合意できず―ＥＵ外相理事会 ハンガリーの反対で 欧州 暴行受け極右活動家が死亡―仏リヨン 極左過激集団の犯行か 欧州 米国との距離を見定める欧州 トランプ氏、中東巡り圧力 欧州 世界一高い主塔完成 ローマ教皇が記念ミサ スペイン サグラダ・ファミリア 欧州 「眠れる巨人」が覚醒 日本株式市場は魅力的に 欧州専門家 欧州 英スターマー政権のジレンマ （上） 中国大使館承認に根強い批判 欧州 ＳＮＳ禁止の違憲判断に喜ぶ子供たち フランスから 欧州 ベルリンで戦後最長の停電 左翼過激組織の放火が原因か 新着記事 欧州 ＳＮＳ禁止の違憲判断に喜ぶ子供たち フランスから 欧州 ポーランドで欧州最大の「聖母マリア像」 欧州 山火事を拡散する「火災積乱雲」の怖さ オーストリアから 欧州 スペイン飛び地に７万人越境 ＥＵに広がる不法移民不安 波及を警戒するフランス 欧州 高校でもスマホ禁止へ フランスから 欧州 「危険人物」が野放しに 容疑者に「イスラム国」の影響 ＬＧＢＴイベント襲撃事件 欧州 仏・スペインで熱波影響 森林火災が深刻 沈静化「不能」に 欧州 ルエーガー像とヒトラー生家に見る オーストリアの「記憶の文化」 TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 家庭連合解散巡り批判、人権関係者ら欧州で会見 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 解散請求「国際問題化せよ」 家庭連合など日本の状況懸念 仏ボルドーで宗教シンポジウム 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 【広島サミットの岐路 核なき世界は実現するか】（上） 抑止論高めたゼレンスキー氏