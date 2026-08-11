スペイン飛び地に７万人越境　ＥＵに広がる不法移民不安　波及を警戒するフランス

北アフリカ・モロッコに隣接するスペイン領セウタの不法移民＝７月31日（ＥＰＡ時事）

フランス政府は７月末に多数の若者がスペインの飛び地、セウタに流入したことを受け、スペインとの国境管理強化を打ち出した。同時に欧州連合（ＥＵ）全体に不法移民流入に対する連帯強化を呼び掛けた。ＥＵは緊急内相会議を招集し、連帯を確認した一方、ＥＵ全27カ国中、22カ国がスペインの甘い移民政策に不満を表明した。（パリ安倍雅信）

■誤情報で大量侵入

７万人を超える越境者が北アフリカのモロッコ領土に接するスペイン領、セウタに押し寄せたのは７月末だった。セウタはモロッコと陸続きで、高いフェンスで国境が仕切られているが、海を泳げば容易にセウタに上陸できる。モロッコ側に集結した人々の多くは、ＳＮＳで拡散した「海路からセウタに越境すれば即時強制送還されない」とのうわさを信じ、多くは海路から侵入した。

ＥＵ域外から数日間で７万人を超える不法移民が流入するのは前代未聞の出来事で過去に例がない。２０１５年に多数のシリア難民・移民89万人がドイツに流入した時でさえ、１日平均２４４０人だった。

スペインのサンチェス中道左派政権は他の欧州諸国が右傾化する中、不法滞在者50万人の滞在正規化を含む積極的な移民活用、労働者保護の強化、性的少数者（ＬＧＢＴ）の権利保護強化などを打ち出している。

スペイン最高裁は７月８日、海路でセウタや、同じスペインの飛び地、メリリャへ到着した移民に対する即時送還の実施を制限する判決を下した。危険を顧みず海上で発見された移民や、泳いで漂着した移民に対しては、即時強制送還は適用しないという内容だった。

しかしＳＮＳ上では、海路で渡れば強制送還されず、実質的な合法滞在につながるとの解釈が拡散した。仏メディアは、この誤情報を信じた移住希望者がモロッコ側に集結し、７月末の大規模な越境騒動を引き起こした主因となったと指摘している。

スペイン政府は、これらの人々を取り締まろうとしなかったとしてモロッコ政府を批判した。ただ、スペイン諜報（ちょうほう）機関はＳＮＳが多数の移民希望者を誘発する危険性をスペイン政府に警告したが、政府は警告を真剣に受け取らなかったとしている。

■外交対立が背景に

この異例の移民流入事態を深刻に受け止めたフランス政府は、スペインとの国境管理を直ちに強化し、国境検問所に配備されている警察官と憲兵の数を５倍に増やした。さらにマクロン大統領は、欧州との連帯とスペイン支援のため、ＥＵ域外との国境管理や加盟国間の警備調整を行うＥＵの専門機関、フロンテックスを通じて、物流および人的支援を送ることを申し出た。

フランスが迅速に反応した背景には、モロッコがフランスの旧植民地であり、流入してきた大半の人々がフランス語をしゃべるモロッコ人の可能性が高いことだった。来春に大統領選を控えるフランスでは、移民に厳しい右派・国民戦線（ＲＮ）のルペン氏が最有力の大統領候補と言われる。こうした中、マクロン政権には、移民問題が過度に注目されることを避けたい狙いもあったとみられる。

モロッコは、その事情を見透かし、大量越境を黙認することで、スペインとの外交交渉を有利に進めるための圧力カードとして利用した可能性がある。西サハラ問題を巡り両国は対立しており、スペインが西サハラ独立派「ポリサリオ戦線」の指導者ブラヒム・ガリ氏を新型コロナウイルス治療のため受け入れたことに、モロッコが反発していた。

今回の移民流入騒動を受け、ＥＵはスペインへの支持を表明し、移民が外交上の圧力手段として利用されることは容認できないとの立場を示した。今回の大量移民は、欧州の分断を狙った揺さぶりとの見方もあり、強い緊張をもたらしている。

イタリアのメローニ首相は「寛容過ぎる移民政策が大量流入を招いた」と強く批判している。イタリアはスペインから到着する非ＥＵ市民への臨時国境検査を導入し、スペインが解除を求めても維持している。メローニ政権は、「さらなる移民の二次移動を防ぐために必要な措置だ」と説明している。また、第三国との送還協定の強化などをＥＵ全体で進めるべきだと主張している。

デンマーク政府もメローニ発言に支持を表しており、ＥＵ22カ国が共同で欧州委員会や欧州理事会に書簡を送り、不法滞在者に在留資格を与えるスペインの政策がＥＵ全体に影響を及ぼす可能性への懸念を表明した。さらにＥＵレベルで移民政策を協議すべきだと要請した。