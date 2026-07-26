ルエーガー像とヒトラー生家に見る オーストリアの「記憶の文化」

「ヒトラーの生家」（改修前）とその前に設置されたファシズムに反対する石碑。ブラウナウ・アム・インの公式サイトより。石碑には「平和、自由そして民主主義のために ファシズムを繰り返すな 何百万の犠牲者が我々に気付かせる」と刻まれている。

オーストリアでナチス・ドイツの歴史問題に絡んだ２件の事例が今年に入り、それぞれ大きな節目を迎えた。１件目は、ウィーンのリングシュトラーセにあるウィーン元市長カール・ルエーガー（１８４４～１９１０年）のブロンズ像の設置問題だ。同像は今年１月末、クレーンで台座ごと撤去されたが、５月26日、再び設置された。２件目は７月22日、アドルフ・ヒトラーの生家の改修工事が終わり、警察署として正式に開所式が挙行されたことだ。

２件ともこのコラム欄でも既に紹介済みだが、今年に入り一応決着を迎えた。ただし、歴史学者やユダヤ人団体からは「問題の解決ではなく、問題の先送りに過ぎない」といった声が依然強い。ここではオーストリア国民が過去の負の歴史的事例にどのように対応してきたか、２件の実例を通じて振り返った。

■ルエーガー像：３.５度の傾斜という「妥協」

ウィーン市中心部に、公然と反ユダヤ主義を掲げた元市長カール・ルエーガーの像が長く立ち続けてきた。ルエーガー元市長は（在任１８９７～１９１０年）は、近代ウィーンの水利システムや公共交通網を築いた功労者であり、キリスト教社会党（ＣＳ）の共同創設者だ。彼は市長時代、ウィーンが近代都市へと発展する上で極めて大きな足跡を残した。しかし同時に、ルエーガーは公然たる反ユダヤ主義者であり、政治的反ユダヤ主義の先駆者の一人であった。彼は反ユダヤ感情を巧みに利用して市民の支持を集めた。アドルフ・ヒトラーは自身の著書「我が闘争」の中で、ルエーガーを「模範」と呼ぶなど、若き日のヒトラーに多大な影響を与えた人物としても知られていた。

そのルエーガー市長の記念像が１９２６年、シュトゥーベントーア門近くに建てられた。戦後、同像の設置は長年、議論の対象となってきた。批判者たちは、デザイン変更、あるいは撤去を求めてきた。ペンキや落書きによる破壊行為も繰り返し行われてきた。

２０２１年５月、文化担当市議会議員のヴェロニカ・カウプ＝ハスラー氏（社会民主党）は、様々な意見の調整のため、約40名の参加者を集めた円卓会議を開催した。そして２０２２年秋にルエーガー記念像の恒久的な文脈化を目的としたコンペティションが開催され、13名のアーティストが参加した。そしてウィーン応用美術大学のエヴァ＝マリア・シュタドラー氏が委員長を務めた審査委員会は、最終的にクレメンス・ヴィリダル氏の作品「傾斜（カール・ルエーガー ３.５°）」を選出した。

伝統的な通常の銅像は、偉人を垂直に見上げることでその「偉大さ」を表現し、権威を象徴する仕組みになっている。像をあえて傾けることで、その威厳や不動の美を意図的に崩す。公共空間にこの違和感を配置することで、「なぜ傾いているのか？」という思考を誘発させる。また、政治的意義としては、ポピュリズムと反ユダヤ主義への批判と妥協の産物だ。像を傾けることは、ルエーガーの「政治的な歪み」を象徴し、ウィーン市が過去の差別主義と決定的な決別を示す象徴的なサインとなる、というわけだ。

この３.５度の傾斜による再設置に対しては、「過去の暗部と真摯に向き合うための優れた芸術的解決策」と評価する声がある一方、ウィーンのユダヤ人学生会（ＪＯＨ）や一部の専門家からは「問題を根本から解決しない、中途半端で臆病な解決策」との強い批判もあり、現在も激しい議論が続いている。

■ヒトラー生家：聖地化を防ぐ警察署への転換

一方、オーストリア北部ブラウナウで７月22日、ナチス・ドイツ総統アドルフ・ヒトラーの生家の改修工事が完了し、警察署に生まれ変わった。ヒトラーの生家を警察署に改修することで現代の極右過激派による「聖地」巡礼を阻止する狙いがある。

オーバーエスターライヒ州西北部のブラウナウ・アム・インにある3階建ての建物の一室にヒトラーは１８８９年４月20日に生まれ、3歳までそこに住んでいた。オーストリアは２０１９年11月、「ヒトラーの生家」を警察の建物として使用するために改修することを決めた。

その前までは、「ヒトラーの生家」は障害者施設とその作業場として使用されてきた。同施設が２０１１年に退去して以来、同建物をどのように利用するかが大きな問題となった。そして「ヒトラーの生家」を家主から強制収用できる法案が審査された時も国民の間で激しい議論が飛び出し、最終決着がつくまで数年が経過した。

■オーストリア版「記憶の文化」の現在

当方は１９９０年代初め、ブラウナウを初めて訪問した。駅に降りて近くのタバコ屋で「ヒトラーの生家」の場所を聞いたが、主人は「知らない」と言う。道行く人に聞いても「知らない」という返事しか戻ってこなかった。「ヒトラーの生家」はブラウナウ・アム・イン駅から数分歩いたところにあったが、ブラウナウの人々は外から来た人、特に外国人に聞かれると、何故か教えたくないのだ、ということを後で知った。オーストリア国民の中には、「ヒトラーの生家」を「悪魔のハウス」と呼ぶ人もいる。

オーストリアは戦後、ヒトラーと関連する歴史的事例には平静に対応できなかった。ちなみに、戦後オーストリアは、「モスクワ宣言」を拠り所としてヒトラーの戦争犯罪の被害国と主張してきた。１９４３年の「モスクワ宣言」には、「ナチス・ドイツ軍の蛮行は戦争犯罪であり、その責任はドイツ軍の指導者にある」と明記されていた。オーストリアがヒトラーの戦争犯罪の共犯者だったことを正式に認めたのはフランツ・フラニツキー政権が誕生してからだ。同首相（任期１９８６年６月～96年３月）がイスラエルを訪問し、「ナチス・ドイツ軍の戦争犯罪はオーストリアにも責任があった」と初めて正式に認めた。同国がそこまで到達するのに半世紀余りの歳月を要した。

ドイツでは歴史問題について、「記憶の文化」という表現が深く根づいている。「記憶の文化（ドイツ語：Erinnerungskultur）」は、１９９０年代以降のドイツの歴史学や文化科学の議論の中で定着した学術的・政治的な概念だ。実際の政治や社会においては、「ナチス・ドイツによるホロコーストなどの負の歴史から目を背けず、反省とともに記憶し続ける取り組み」の代名詞として使われてきた。「歴史に一線を画して忘れるのではなく、過去の過ちを社会共通の記憶として刻み、民主主義の土台にする」という姿勢そのものが「記憶の文化」と呼ばれている。

上記の２件の事例への対応は、オーストリア国民が過去と向き合い、葛藤を重ねながら築いてきた「記憶の文化」の現れともいえる。