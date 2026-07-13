ＥＵ、メキシコ新貿易協定を承認　中南米への戦略的足掛かりに

欧州議会は８日、メキシコと欧州連合（ＥＵ）の間で改定交渉が進められていた「新グローバル協定（ＭＧＡ）」を正式に承認した。２０００年発効の協定を全面的に刷新し、現在の地政学的、経済的情勢に対応した新たな２国間枠組みへと移行する。これにより、両者間の関税のほぼすべてが撤廃され、政府調達市場の相互開放や知的財産保護の大幅な強化が進む。今後はメキシコ上院での批准手続きを経て、早ければ年内にも貿易部門が先行して発効する見通し。

欧州連合（ＥＵ）とメキシコ間の新貿易協定に署名したメキシコのシェインバウム大統領（中央）、欧州委員会のフォンデアライエン委員長（右）、欧州理事会のコスタ議長（左）＞＞５月22日、メキシコ市（ＥＰＡ時事）

現在、メキシコとＥＵの年間貿易額は８００億ドル（約12兆９０００億円）を超える。手続きの簡素化やサービス分野の開放により、今後５年間で貿易額は最大30％増加する見込みだ。

メキシコにとっては、先端製造業や自動車、クリーンエネルギー分野へのＥＵからの投資促進や、生産拠点を消費地近くに移転する「ニアショアリング」により、中長期的に国内総生産（ＧＤＰ）を０．５％から０．８％押し上げる効果が期待されている。一方のＥＵ側も、ドイツやスペイン、イタリアなどを筆頭に機械や化学、高級品の輸出拡大が見込まれ、各国ＧＤＰに０．１％から０．２％のプラスの影響をもたらすとみられている。

世界的に保護主義的な動きが広がり、サプライチェーン（供給網）の再編と分断が進む中、新協定は地政学的にも強いメッセージを持つ。メキシコにとっては、貿易・投資の最大のパートナーである米国、カナダへの依存を分散し、ＥＵを米加に次ぐ投資国とする狙いがある。一方、ＥＵにとっては、貿易の多角化と共に、中南米での地政学的影響力を維持、強化するための戦略的足掛かりとなる。

今後、焦点はメキシコ上院の動向に移る。数カ月以内に手続きが完了すれば、年内にも巨大な共同市場が本格的に動きだす。（ハンソニ・オヘダ）

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