反ユダヤの元市長像が物議　分かれる歴史的評価　オーストリア

オーストリアの元ウィーン市長カール・ルエーガー（１８４４～１９１０年）の意図的に傾斜させて再建されたブロンズ像が議論を呼んでいる。ウィーン発展に貢献する一方で反ユダヤ主義者だったルエーガーへの評価は分かれる。像の撤去を求め、落書きなど破壊行為も繰り返し行われてきたが、市当局は「残したまま傾ける」という妥協の道を選んだ。（ウィーン小川 敏、写真も）

５月28日、ウィーンで再設置中のルエーガー元市長像

１９２６年に建立された像は今年１月末、台座ごと撤去されたが、先月26日、再び設置された。

ルエーガー（市長在任１８９７～１９１０年）は、近代ウィーンの水利システムや公共交通網を築いた功労者であり、キリスト教社会党の共同創設者だ。また、政治的反ユダヤ主義の先駆者の一人で、反ユダヤ感情を利用して支持を集めた。アドルフ・ヒトラーが自身の著書『我が闘争』の中で、ルエーガーを「模範」と呼ぶなど、若き日のヒトラーに多大な影響を与えた人物としても知られる。

新たに設置されたルエーガー像は芸術家クレメンス・ビリダール氏の構想に基づき、３・５度右に傾斜している。２０２１年５月、ベロニカ・カウプハスラー市議会議員（文化担当、社会民主党）は、さまざまな意見の調整のため、約40人を集めて円卓会議を開催した。22年秋にルエーガー記念像の恒久的な文脈化を目的としたコンペティションが開催され、ビリダール氏の作品「傾斜（カール・ルエーガー３．５度）」が選ばれた。

ビリダール氏は傾斜の理由について、「３．５度は、見た瞬間にまず『何かおかしい』と明確な違和感を覚える角度」と説明し、歴史の美化を排し、批判的対話を促す「歴史の文脈化」を目的としているという。

通常の銅像は、偉人を垂直に見上げることでその「偉大さ」を表現し、権威を象徴する。その像全体をあえて傾けることで、その威厳や不動の美を意図的に崩す。３．５度は、ぱっと見では気付かなくても、人間の目で捉えたときにはっきりと「バランスが悪い」といった違和感や不安を呼び起こす絶妙な角度だ。公共空間にこの違和感を配置することで、「なぜ傾いているのか」という思考を誘発させるという。

また、政治的意義としては、ポピュリズム、反ユダヤ主義への批判と妥協だ。像を傾けることは、ルエーガーの「政治的なゆがみ」を表し、過去の差別主義と決定的な決別を示す象徴的なサインとなるというわけだ。

左派やユダヤ人コミュニティーが「完全撤去」を求めたのに対し、歴史的建造物の保存や市政への功績を評価する保守派は現状維持を求めていた。「３．５度右傾斜」派はその中間的な立場だ。「残したまま傾ける」というアプローチは、「暗部をさらしたまま、批判的に記憶し続ける」ための政治的妥協の産物というわけだ。

これに対しては、「過去の暗部と真摯（しんし）に向き合うための優れた芸術的解決策」と評価する声がある一方で、ウィーンのユダヤ人学生会や一部の専門家からは「問題を根本から解決しない、中途半端で臆病な解決策」との強い批判や抗議もあり、現在も激しい議論が続いている。

極右・自由党の関係者は26日、プレスリリースで、「既存の文化施設を守り、芸術家を支援し、ウィーンの伝統を強化する代わりに、イデオロギー的な動機に基づく威信プロジェクトに資金が浪費されている」と批判した。ウィーン市によると、22年のコンペ開始から26年の完成までに約77万６０００ユーロ（約１億２０００万円）以上が投じられたという。

いったん撤去され、再設置されるといった歴史的像は多くないだろう。

ユダヤ系グループは11日、ルエーガー像の前で完全撤去を求める抗議デモを行った。