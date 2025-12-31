ブリジット・バルドーさん死去　仏女優、右派政治にも傾倒

【パリ安倍雅信】フランス映画界を代表する女優、ブリジット・バルドーさんが28日、91歳で死去した。裕福な家庭に育ち10代でモデルとして雑誌「エル」の表紙を飾り、銀幕ではジャン＝リュック・ゴダール監督の傑作「軽蔑」など約50本に出演した。世界的に女優として注目されたが39歳で映画界を去り、その後は動物愛護運動に傾注。また右派政治の言動でも注目を集めた。

映画界を引退した理由は、快楽的な性シンボルとしての扱いに嫌気が差したためといわれる。４度結婚し、俳優で映画プロデューサーのジャック・シャリエさん（今年９月死去）との間に一人息子ニコラさんがいる。１９８６年に、野生および飼育動物の保護に取り組む「ブリジット・バルドー財団」を設立した。

増加するイスラム教移民が仏文化を破壊していると主張し、差別発言罪で有罪、高額罰金を科されたが発言を繰り返した。世界的に広がったＭｅＴｏｏ運動や、同性愛、現代アートによる左翼リベラルの動きも強く批判、右派政党・国民連合（ＲＮ）の共感者だった。

アラブ移民増加への危機感から、「フランス」を取り戻す運動が広がる今日、バルドー人気は高まっていた。故人をしのび、バルドーさんが長年居住した南仏の高級リゾート地、サントロペに、国内外の支持者が集まっている。