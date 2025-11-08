トップ国際欧州ハマス、欧州でテロ準備か　ウィーンで武器を押収
欧州

ハマス、欧州でテロ準備か　ウィーンで武器を押収

By 小川 敏

　【ウィーン小川敏】オーストリア国家保安情報局（ＤＳＮ）は６日、イスラム組織ハマスが欧州のイスラエルの拠点やユダヤ人を標的としたテロ攻撃のための武器をウィーン市内に保管していた疑いがあると発表した。この事件を巡っては３日に英ロンドンで39歳の英国籍の男が逮捕されている。

　ＤＳＮによると、ウィーン市内の貸し倉庫にあったスーツケースから拳銃５丁と弾倉10個が押収された。倉庫の借り主は、ハマスの海外作戦組織とされている。

　ドイツ連邦検察庁は10月１日、ハマスのメンバーとみられる３人を、ドイツ国内のイスラエルやユダヤ人関連施設への攻撃を計画した疑いで逮捕したと発表した。逮捕されたのは、ドイツ国籍の男２人と、レバノン生まれの男１人。３人はハマスのために攻撃用の武器と弾薬を調達したとされている。ドイツでは２月にも、欧州のユダヤ系施設への攻撃を計画したとして、ハマス構成員４人が起訴されている。

　ロンドンで逮捕された男はハマス幹部の息子とされ、ドイツ連邦検察庁の６日の発表によると、今年夏にベルリンで３人のうちの１人と会い、武器と弾薬を受け取り、ウィーンに保管した。

　在オーストリア・イスラエル大使館は６日、ハマスは「欧州に住む全ての人々にとって脅威」であり、「世界的なテロネットワークの一部だ」と訴えた。

