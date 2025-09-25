トップ国際欧州反捕鯨活動家、ワトソン氏の亡命を認定せず―フランス 欧州 反捕鯨活動家、ワトソン氏の亡命を認定せず―フランス 2025年9月25日 09時15分 By 安倍 雅信 XLINEFacebookEmailPrint 【パリ安倍雅信】フランスは、日本から逮捕状が出されている反捕鯨団体「シー・シェパード」の創設者、ポール・ワトソン容疑者（74）の政治亡命を認定しなかった。仏メディアが23日に伝えた。ワトソン氏はフランス到着が受け入れられたものの、母国であるカナダや米国で逮捕される可能性回避のため、フランスへの政治亡命を望んでいた。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事マクロン政権最大の政治危機 難局打開託された新首相 フランス【ワールドスコープ】 人気記事 欧州 ウクライナがドローン攻撃 沈黙する露国営メディア 欧州 ボスニア和平30年 虐殺否定論絶えず スレブレニツァで追悼行事 民族和解の道、依然見えず 欧州 マクロン政権最大の政治危機 難局打開託された新首相 フランス【ワールドスコープ】 欧州 オーストリア、銃規制を強化へ ６月に高校で乱射事件 購入年齢を引き上げ 【ワールドスコープ】 欧州 ＥＵが対露ＬＮＧ制裁前倒し ２０２７年から完全禁輸 欧州 フランス、反移民の参政党躍進に注目 欧州 聖ソフィア大聖堂が被害 ロシア軍のミサイル攻撃で 欧州 性犯罪歴ある司祭が「首席」に 当事者反発、司教ら撤回要求―仏ローマカトリック 新着記事 欧州 マクロン政権最大の政治危機 難局打開託された新首相 フランス【ワールドスコープ】 欧州 ＥＵが対露ＬＮＧ制裁前倒し ２０２７年から完全禁輸 欧州 「歴史」が投影する欧州のイスラエル政策 欧州 仏、反緊縮デモに50万人参加 新首相、労組と協議へ 欧州 スペイン、親パレスチナ先導 来春の欧州音楽祭はイスラエル排除か 欧州 フランスの政治混乱は他人事ではない 欧州 新首相にルコルニュ国防相―仏 予算協議をすでに開始 欧州 オーストリア、銃規制を強化へ ６月に高校で乱射事件 購入年齢を引き上げ 【ワールドスコープ】 TOP記事（全期間） 欧州 信教の自由侵害 日本に懸念 国連人権理事会関連の会合 スイス 欧州 フランス 児童ポルノの一斉取り締まり 村長や役人ら48人を逮捕 欧州 解散命令の不当性指摘 国連人権理事会 子供への「棄教」教育に懸念 欧州 ＥＵ、新たな対露制裁提案 欧州 問われる「欧州の存在感」 欧州 解散請求「国際問題化せよ」 家庭連合など日本の状況懸念 仏ボルドーで宗教シンポジウム 欧州 児童ポルノ対策にプライバシー懸念 欧州 フォークランド紛争４０年 尖閣諸島防衛への教訓