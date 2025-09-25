トップ国際欧州反捕鯨活動家、ワトソン氏の亡命を認定せず―フランス　
欧州

反捕鯨活動家、ワトソン氏の亡命を認定せず―フランス　

By 安倍 雅信

　【パリ安倍雅信】フランスは、日本から逮捕状が出されている反捕鯨団体「シー・シェパード」の創設者、ポール・ワトソン容疑者（74）の政治亡命を認定しなかった。仏メディアが23日に伝えた。ワトソン氏はフランス到着が受け入れられたものの、母国であるカナダや米国で逮捕される可能性回避のため、フランスへの政治亡命を望んでいた。

spot_img
前の記事マクロン政権最大の政治危機　難局打開託された新首相　フランス【ワールドスコープ】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »