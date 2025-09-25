反捕鯨活動家、ワトソン氏の亡命を認定せず―フランス　

【パリ安倍雅信】フランスは、日本から逮捕状が出されている反捕鯨団体「シー・シェパード」の創設者、ポール・ワトソン容疑者（74）の政治亡命を認定しなかった。仏メディアが23日に伝えた。ワトソン氏はフランス到着が受け入れられたものの、母国であるカナダや米国で逮捕される可能性回避のため、フランスへの政治亡命を望んでいた。