トップ国際欧州・ロシア「スパイ天国」脱却へ―オーストリア 諜報活動取り締まり強化 外交特権悪用「見過ごさず」 欧州・ロシア 「スパイ天国」脱却へ―オーストリア 諜報活動取り締まり強化 外交特権悪用「見過ごさず」 タグTOP NEWSスパイ防止法ワールドスコープ会員向け 2026年11月17日 10時00分 By 小川 敏 XLINEFacebookEmailPrint オーストリア政府は11日、閣僚会議において、スパイ行為を取り締まる刑法の強化を正式に決定した。同国の首都ウィーンは長い間、「スパイ天国」と言われてきたが、ロシアによるウクライナ侵攻以降の諜報（ちょうほう）活動の活発化や、元情報機関職員のスパイ疑惑裁判、ロシア大使館屋上の「アンテナの設置」問題などを受けて今回、閣議決定された。来年２月に施行される予定だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事侵攻後最長の局地停戦―ウクライナ南部 米露ウの３者協議再開へ 人気記事 書評 『「謎」で巡る神社の歩き方』神社に秘められた日本の歴史【書評】 欧州・ロシア ロシア、独ソ戦勝利の解釈変更 愛国心鼓舞し失敗を隠蔽 欧州・ロシア ロシアは対応に苦慮 米のベネズエラ攻撃 ウクライナ侵攻と対比 【ワールドスコープ】 欧州・ロシア 侵攻後最長の局地停戦―ウクライナ南部 米露ウの３者協議再開へ 欧州・ロシア 容易でない欧州の露産石油完全禁輸 ハンガリーとスロバキアが抵抗 欧州・ロシア トランプ大統領はヨーロッパの安定脅かす悪か平和の使者か 欧州・ロシア 侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（４）米、早期停戦へ取引外交 欧州・ロシア 土地譲渡案は「わな」 ウクライナ和平巡りＥＵ外相 新着記事 欧州・ロシア 侵攻後最長の局地停戦―ウクライナ南部 米露ウの３者協議再開へ 欧州・ロシア ＮＡＴＯ弱体化に危機感 ロシアの脅威に揺らぐ欧州 欧州・ロシア クリミア半島で非常事態宣言 欧州・ロシア ロシア「健在」アピール失敗 かさむ戦費、経済を圧迫 欧州・ロシア ロシア、独ソ戦勝利の解釈変更 愛国心鼓舞し失敗を隠蔽 欧州・ロシア 他人事ではない欧州の移民・難民問題 欧州・ロシア 報道が少なくなったウクライナ戦争 欧州・ロシア 「同盟国」見捨てたロシア 米のイラン攻撃で窮地に ウクライナ戦争は泥沼化 TOP記事（全期間） 書評 『「謎」で巡る神社の歩き方』神社に秘められた日本の歴史【書評】 欧州・ロシア トランプ大統領はヨーロッパの安定脅かす悪か平和の使者か 欧州・ロシア 「同盟国」見捨てたロシア 米のイラン攻撃で窮地に ウクライナ戦争は泥沼化 欧州・ロシア ロシアと連携した中国の台湾侵攻に備えよ 欧州・ロシア 他人事ではない欧州の移民・難民問題 欧州・ロシア 【連載】侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（２）ロシアの「割に合わない戦争」 欧州・ロシア 【連載】侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（１）露、７割超が「戦争支持」 政権は執拗なプロバガンダ 欧州・ロシア ウクライナから手を引く米 存在感増す英仏