トップ国際欧州・ロシアＮＡＴＯ弱体化に危機感　ロシアの脅威に揺らぐ欧州
欧州・ロシア

ＮＡＴＯ弱体化に危機感　ロシアの脅威に揺らぐ欧州

By 安倍 雅信

ウクライナ国境を越えてロシアによると思われる攻撃が欧州各地で断続的に発生する中、欧州は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の弱体化がプーチン露大統領を勢いづかせていると危機感を強めている。ＮＡＴＯの欧州加盟国は米国への依存度を減らす動きを進める一方、トランプ米政権が進める欧州駐留米軍の大幅な見直しに警戒感を示している。【...全文を読む】

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