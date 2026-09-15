トップ国際欧州・ロシアＮＡＴＯ弱体化に危機感 ロシアの脅威に揺らぐ欧州 欧州・ロシア ＮＡＴＯ弱体化に危機感 ロシアの脅威に揺らぐ欧州 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月15日 13時28分 By 安倍 雅信 XLINEFacebookEmailPrint ウクライナ国境を越えてロシアによると思われる攻撃が欧州各地で断続的に発生する中、欧州は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の弱体化がプーチン露大統領を勢いづかせていると危機感を強めている。ＮＡＴＯの欧州加盟国は米国への依存度を減らす動きを進める一方、トランプ米政権が進める欧州駐留米軍の大幅な見直しに警戒感を示している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事クリミア半島で非常事態宣言 人気記事 欧州・ロシア 侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（４）米、早期停戦へ取引外交 欧州・ロシア 容易でない欧州の露産石油完全禁輸 ハンガリーとスロバキアが抵抗 欧州・ロシア ウクライナ和平案の行方に懐疑的なＡＩ 欧州・ロシア トランプ米政権 グリーンランド領有「軍活用も」 複数選択肢を検討 デンマークなど欧州反発 欧州・ロシア ロシアと連携した中国の台湾侵攻に備えよ 欧州・ロシア 報道が少なくなったウクライナ戦争 欧州・ロシア 米大統領、核実験再開を指示 中露への「プレゼント」指摘も 欧州・ロシア 戦闘機、最大１００機売却―仏 ウクライナの防空能力向上に 新着記事 欧州・ロシア クリミア半島で非常事態宣言 欧州・ロシア ロシア「健在」アピール失敗 かさむ戦費、経済を圧迫 欧州・ロシア ロシア、独ソ戦勝利の解釈変更 愛国心鼓舞し失敗を隠蔽 欧州・ロシア 他人事ではない欧州の移民・難民問題 欧州・ロシア 報道が少なくなったウクライナ戦争 欧州・ロシア 「同盟国」見捨てたロシア 米のイラン攻撃で窮地に ウクライナ戦争は泥沼化 欧州・ロシア 侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（４）米、早期停戦へ取引外交 欧州・ロシア 【連載】侵攻４年 出口なきウクライナ戦争 （３）激変する欧州の安全保障 TOP記事（全期間） 書評 『「謎」で巡る神社の歩き方』神社に秘められた日本の歴史【書評】 欧州・ロシア トランプ大統領はヨーロッパの安定脅かす悪か平和の使者か 欧州・ロシア ロシアと連携した中国の台湾侵攻に備えよ 欧州・ロシア 「同盟国」見捨てたロシア 米のイラン攻撃で窮地に ウクライナ戦争は泥沼化 欧州・ロシア 他人事ではない欧州の移民・難民問題 欧州・ロシア ウクライナから手を引く米 存在感増す英仏 欧州・ロシア 【連載】侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（２）ロシアの「割に合わない戦争」 欧州・ロシア 【連載】侵攻４年 出口なきウクライナ戦争（１）露、７割超が「戦争支持」 政権は執拗なプロバガンダ