愛国心高まるロシア　背景にウクライナの越境攻撃　ドローンで欧州を牽制 【ワールドスコープ】

７日、ロシア北西部サンクトペテルブルクの大聖堂を訪れたプーチン大統領（ＡＦＰ時事）

ウクライナがロシアの石油関連施設への攻撃を強化し、ロシア全土でガソリンが不足するなど影響が広がっているが、この「戦争の影響」が愛国心を鼓舞し、プーチン政権への支持を高める結果ともなった。一方でロシアはウクライナの継戦能力を弱体化させるため、欧州にドローンを侵入させる動きに出ている。（繁田善成）

ロシアのプーチン大統領は10月７日、73歳の誕生日を迎えた。

クレムリンはこの日、世界40カ国以上の首脳から祝辞が届いたと発表した。ロシアのメディアは、プーチン大統領が、世界の多くの首脳から祝辞を受けたことをこぞって報じ、ロシアが世界から孤立していないことをアピールした。

祝辞は外国首脳からだけでなく、ロシア国民や、さまざまな団体からも寄せられたが、これは、ブレジネフ書記長時代のソ連の伝統を踏襲したものだ。

当時のクレムリンは、党や経済団体、労働組合、そして国家保安委員会（ＫＧＢ）が承認した「一般のソ連労働者」から、「親愛なるレオニード・イリーチ（・ブレジネフ）」宛ての祝電を受け取っていた。

唯一の違いは、プーチン大統領への祝辞がクレムリンに電報で送られるのではなく、祝辞を送った組織・団体の公式ウェブサイトに掲載され、また、さまざまなＳＮＳやメッセージアプリに投稿され、その内容を公表していることだ。

祝辞の内容をまとめると以下のようになる。「感謝の気持ちを抱く同胞たちは、敬愛する指導者の下にあることを喜び、あらゆる努力と夢を共にし、プーチン大統領を支持している…」

ロシアの各地方政府は、プーチン大統領の誕生日を独自の祝賀行事で祝ったが、その先頭に立つのはチェチェン共和国だ。首都グロズヌイ競馬場で記念レースを開催し、プーチン大統領の名を冠した住宅団地のオープニングセレモニーを行い、そして、一連の祝賀行事を壮大な花火大会で締めくくった。

このような動きを、ロシアの国民は冷めた目で見ているのかと言えば、実はそうではない。

ロシアの世論調査機関「レバダセンター」の最新の調査結果は、以下の通りだった。

「ロシア経済を誇りに思う」との回答は69％だった。２００３年の同じ調査の回答（14％）の５倍近い数字だ。この回答の割合が多かったのは女性（71％）、富裕層（72％）などだった。

「ロシアの民主主義を誇りに思う」との回答は61％だった。03年（13％）の４・６倍だ。18～24歳（98％）、富裕層（67％）などだった。

「ロシアの国際的影響力を誇りに思う」との回答は75％だった。03年（29％）の２・５倍だ。18～24歳（78％）、モスクワ市民（85％）、富裕層（80％）などだ。

「ロシアの歴史を誇りに思う」との回答は93％に達した。03年（72％）の１・５倍だ。24歳未満の若者（98％）、プーチン大統領支持者（96％）だった。

政府による監視と統制を恐れ、ロシアを称賛する回答をした人々も多く含まれるだろう。しかし、それを差し引いても、この数字は大きい。

これら回答結果のベースには、プーチン政権によるメディア統制や改革派の封じ込めや、徹底した歴史・思想教育が存在する。

一方でここ数カ月、ロシアの多くの人々が、ウクライナによる越境攻撃の影響をじかに感じたことで、ロシアへの「誇り」と愛国心を高めたことが、この結果をもたらしたとの分析もある。

ウクライナがロシアの石油関連施設への攻撃を強化したことで、ロシア全土でガソリン不足が顕在化した。現地メディアによると、一次石油精製能力の38％がすでに失われた。また、モスクワを含めた各地へのドローン攻撃により、空港の一時閉鎖が相次いでいる。

ただ、ロシアが同様な方法でウクライナに報復することはない。ロシアはすでに、３年前からウクライナのエネルギー施設を爆撃している。

そのロシアが、ウクライナの継戦能力を弱体化させるために行ったのが、欧州へのドローン侵入である。

ロシアのドローン部隊が9月10日、ポーランドで目撃され、一部が迎撃された。その後も、ルーマニア、ドイツ、ノルウェー、デンマークで複数回、ロシアのドローンが侵入している。

これは、欧州の人々に対する、ウクライナを今後も支援するならば、金銭的な負担以上のものを強いられるだろう、というメッセージだ。