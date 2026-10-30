トップ国際中国中国、米軍衛星攻撃へ指向性エネルギー兵器を開発　米報告
中国

中国、米軍衛星攻撃へ指向性エネルギー兵器を開発　米報告

By 編集部

米国防情報局（ＤＩＡ）が公表した宇宙安全保障上の脅威に関する新たな報告書によると、中国軍は将来の紛争で米軍の軍事衛星を攻撃するため、指向性エネルギー兵器の開発を進めている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事中国、海底ケーブル破壊兵器を開発　「深海の支配」構築狙う　米議会報告

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »