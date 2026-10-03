トップ国際中国中国、海底ケーブル破壊兵器を開発 「深海の支配」構築狙う 米議会報告 中国 中国、海底ケーブル破壊兵器を開発 「深海の支配」構築狙う 米議会報告 タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年10月3日 09時49分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国軍は、太平洋に敷設された戦略的に重要な海底通信ケーブルを切断するための兵器を開発している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国情報機関トップ、米ＡＩは共産党支配への脅威 人気記事 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 中国 【連載】中国の浸透（上）ネット空間で政治工作 台湾重視の日本がターゲットに 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給 中国 中国当局が南モンゴル留学生弾圧 都内でフォーラム 高市氏「連帯」呼び掛け 中国 中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 新着記事 中国 中国情報機関トップ、米ＡＩは共産党支配への脅威 中国 中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 中国 新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 中国プロパガンダに対抗せよ、「日本の真の独立を目指す有識者会議」兼原信克氏が講演 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 中国 習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界 中国 中国マカオ、カジノ脱却でジレンマ 行政長官に初の本土出身者 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給