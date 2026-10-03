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中国、海底ケーブル破壊兵器を開発　「深海の支配」構築狙う　米議会報告

By 編集部

中国軍は、太平洋に敷設された戦略的に重要な海底通信ケーブルを切断するための兵器を開発している。【...全文を読む】

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