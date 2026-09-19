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中国情報機関トップ、米ＡＩは共産党支配への脅威

By 編集部

外国の人工知能（ＡＩ）技術は中国共産党の統治に対する直接的な脅威となっており、ＡＩ開発は現在、米国との世界的な競争における中心的な戦場になっている――。中国の情報機関トップはＡＩ開発を巡りこう警告した。【...全文を読む】

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