トップ国際中国中国情報機関トップ、米ＡＩは共産党支配への脅威 中国 中国情報機関トップ、米ＡＩは共産党支配への脅威 タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年9月19日 11時35分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 外国の人工知能（ＡＩ）技術は中国共産党の統治に対する直接的な脅威となっており、ＡＩ開発は現在、米国との世界的な競争における中心的な戦場になっている――。中国の情報機関トップはＡＩ開発を巡りこう警告した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 人気記事 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 中国 コロナの再来か！？中国各地に高致死率のhMPV感染症拡大中 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 【連載】中国の浸透 （下）日本中立化で台湾侵攻優位に 警戒すべき「国防動員法」と「国家情報法」 コラム 【ワシントン発 ビル・ガーツの眼】中国の核弾頭管理に脆弱性 輸送・集中配置に「リスク」米報告 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 【連載】中国監視下のウイグル人社会（上）人も包丁もＱＲコード管理 現地取材「かつてない〝圧〟」 新着記事 中国 中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 中国 新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 中国プロパガンダに対抗せよ、「日本の真の独立を目指す有識者会議」兼原信克氏が講演 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 中国 習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界 中国 中国マカオ、カジノ脱却でジレンマ 行政長官に初の本土出身者 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給