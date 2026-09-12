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中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与　米国の優位脅かす　米当局

By 編集部

中国の人工知能（ＡＩ）企業が、政府の支援を受けて、米企業からＡＩ技術を組織的に窃取していることが、米情報・安全保障当局の調査で明らかになった。【...全文を読む】

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