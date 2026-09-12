トップ国際中国中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 中国 中国政府、米ＡＩ技術の窃取に関与 米国の優位脅かす 米当局 タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年9月12日 12時10分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国の人工知能（ＡＩ）企業が、政府の支援を受けて、米企業からＡＩ技術を組織的に窃取していることが、米情報・安全保障当局の調査で明らかになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う 人気記事 中国 【連載】中国の浸透 （下）日本中立化で台湾侵攻優位に 警戒すべき「国防動員法」と「国家情報法」 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 中国 「文化の基礎を破壊」 中国「民族団結法」に強い危機感 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 【連載】中国の浸透（上）ネット空間で政治工作 台湾重視の日本がターゲットに 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 新着記事 中国 新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 中国プロパガンダに対抗せよ、「日本の真の独立を目指す有識者会議」兼原信克氏が講演 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 中国 習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界 中国 中国マカオ、カジノ脱却でジレンマ 行政長官に初の本土出身者 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給