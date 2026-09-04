トップ国際中国新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う 中国 新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す 中国 世界覇権へ先手 国際標準化で対米優位狙う タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年9月4日 09時54分 By 池永 達夫 XLINEFacebookEmailPrint 「ＡＩ（人工知能）を制する者が世界を制す」とも言われるように、ＡＩは物流や医療、金融、エンタメなど幅広い産業に革命を起こしつつある。ＡＩ競争が世界各国で加熱している中、中国は今夏、新戦略「ＡＩ一帯一路」を打ち出した。先行するＡＩ先進国・米国の優位を中国は揺るがすのか。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 人気記事 中国 「21世紀最大の罪深い国」袁紅氷氏、天安門事件37周年で緊急集会－東京 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 中国 中国プロパガンダに対抗せよ、「日本の真の独立を目指す有識者会議」兼原信克氏が講演 中国 台湾、中国におもねる最大野党党首 頼総統「統一を平和で隠すな」 中国 中国「国防七校」への警戒薄い日本 軍事関連の交換留学継続 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 新着記事 中国 中国主席訪米で挑むＡＩ戦略、北戴河会議で技術者ら60人 共産体制を懸けた覇権競争 中国 中国プロパガンダに対抗せよ、「日本の真の独立を目指す有識者会議」兼原信克氏が講演 中国 中国、人型ロボット産業が急伸、国家主導で巨額補助金 軍事転用への懸念も 中国 習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】「団結」はチベット文化の排除 中国「民族団結法」７月施行 ダライ・ラマ14世の甥が講演 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界 中国 中国マカオ、カジノ脱却でジレンマ 行政長官に初の本土出身者 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給