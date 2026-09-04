トップ国際中国新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す　中国　世界覇権へ先手　国際標準化で対米優位狙う
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新戦略「ＡＩ一帯一路」打ち出す　中国　世界覇権へ先手　国際標準化で対米優位狙う

By 池永 達夫

「ＡＩ（人工知能）を制する者が世界を制す」とも言われるように、ＡＩは物流や医療、金融、エンタメなど幅広い産業に革命を起こしつつある。ＡＩ競争が世界各国で加熱している中、中国は今夏、新戦略「ＡＩ一帯一路」を打ち出した。先行するＡＩ先進国・米国の優位を中国は揺るがすのか。【...全文を読む】

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