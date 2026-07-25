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習氏、軍粛清１００人超　即応能力に悪影響も　米シンクタンク

By 編集部

中国の党・軍最高指導者である習近平国家主席がこの４年間で１００人を超える軍の高級幹部を粛清していたことが、米空軍のシンクタンク、中国航空宇宙研究所の報告書「人民解放軍における汚職」で明らかになった。【...全文を読む】

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