トップ国際中国習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク 中国 習氏、軍粛清１００人超 即応能力に悪影響も 米シンクタンク タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年7月25日 09時11分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国の党・軍最高指導者である習近平国家主席がこの４年間で１００人を超える軍の高級幹部を粛清していたことが、米空軍のシンクタンク、中国航空宇宙研究所の報告書「人民解放軍における汚職」で明らかになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 人気記事 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 【連載】2026世界はどう動く（４） 中国 習氏「紅」路線で増す脅威 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 中国 台湾、中国におもねる最大野党党首 頼総統「統一を平和で隠すな」 中国 中国河北省で連続する失踪事件と不適切な学校教育の現実 中国 中国「国防七校」への警戒薄い日本 軍事関連の交換留学継続 中国 「島を残し、人を残さず」中国の危険な侵略的思想とは？ 新着記事 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】「団結」はチベット文化の排除 中国「民族団結法」７月施行 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 「21世紀最大の罪深い国」袁紅氷氏、天安門事件37周年で緊急集会－東京 中国 「文化の基礎を破壊」 中国「民族団結法」に強い危機感 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】少数民族情報を動画配信へ「ヴォイス・オブ・フリーアジア」開設 中国の「破壊」新法に強い警戒 中国 台湾、中国におもねる最大野党党首 頼総統「統一を平和で隠すな」 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界