トップ国際中国中国ＳＬＢＭは海上発射だった　潜水艦の運用能力に疑問も　台湾当局
中国

中国ＳＬＢＭは海上発射だった　潜水艦の運用能力に疑問も　台湾当局

By 編集部

中国が７月６日に実施した長距離弾道ミサイル発射実験は、潜航中の潜水艦からではなく、海面に浮上した状態で行われた――。台湾国防部（国防省）情報部門の高官が立法院（国会）委員会での証言で、中国海軍の潜水艦運用能力、とりわけ水中発射技術に疑問を投げ掛けた。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事米実業家、中国の工作に加担　反ＡＩデータセンター運動に資金

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »