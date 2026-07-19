トップ国際中国中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 中国 中国ＳＬＢＭは海上発射だった 潜水艦の運用能力に疑問も 台湾当局 タグTOP NEWS2会員向け 2026年7月19日 19時16分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国が７月６日に実施した長距離弾道ミサイル発射実験は、潜航中の潜水艦からではなく、海面に浮上した状態で行われた――。台湾国防部（国防省）情報部門の高官が立法院（国会）委員会での証言で、中国海軍の潜水艦運用能力、とりわけ水中発射技術に疑問を投げ掛けた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 人気記事 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】「団結」はチベット文化の排除 中国「民族団結法」７月施行 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 中国当局が南モンゴル留学生弾圧 都内でフォーラム 高市氏「連帯」呼び掛け 中国 中国河北省で連続する失踪事件と不適切な学校教育の現実 中国 「21世紀最大の罪深い国」袁紅氷氏、天安門事件37周年で緊急集会－東京 中国 「文化の基礎を破壊」 中国「民族団結法」に強い危機感 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】中国軍トップ張氏失脚 台湾侵攻へ布石か 習主席の竹馬の友も〝落馬〟 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 中国 【連載】中国の浸透 （下）日本中立化で台湾侵攻優位に 警戒すべき「国防動員法」と「国家情報法」 新着記事 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】「団結」はチベット文化の排除 中国「民族団結法」７月施行 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 「21世紀最大の罪深い国」袁紅氷氏、天安門事件37周年で緊急集会－東京 中国 「文化の基礎を破壊」 中国「民族団結法」に強い危機感 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】少数民族情報を動画配信へ「ヴォイス・オブ・フリーアジア」開設 中国の「破壊」新法に強い警戒 中国 台湾、中国におもねる最大野党党首 頼総統「統一を平和で隠すな」 中国 中国ＢＹＤが「奴隷的労働」でブラックリスト入り ブラジル TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界