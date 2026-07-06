トップ国際中国米実業家、中国の工作に加担　反ＡＩデータセンター運動に資金
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米実業家、中国の工作に加担　反ＡＩデータセンター運動に資金

By 編集部

中国・上海在住の米国人実業家が、中国政府の支援を受けた対米影響工作の一環として、米国内での人工知能（ＡＩ）向け大規模データセンター建設に反対する運動に資金を提供していることが、シンクタンクの新たな報告書で明らかになった。【...全文を読む】

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