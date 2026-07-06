トップ国際中国米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 中国 米実業家、中国の工作に加担 反ＡＩデータセンター運動に資金 タグ会員向け 2026年7月6日 09時19分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国・上海在住の米国人実業家が、中国政府の支援を受けた対米影響工作の一環として、米国内での人工知能（ＡＩ）向け大規模データセンター建設に反対する運動に資金を提供していることが、シンクタンクの新たな報告書で明らかになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 人気記事 Viewpoint 中露ランドパワーを合一させるな 中国 「虐殺を風化させるな」 中国大使館前で抗議集会 Viewpoint 世界各国に影響力拡大する中国 中国 【連載】中国監視下のウイグル人社会（上）人も包丁もＱＲコード管理 現地取材「かつてない〝圧〟」 中国 台湾有事の核リスク 使用排除しない習近平氏【連載】核恫喝時代―日本の選択（３） 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給 中国 ワリエワ選手の異名「絶望」は日本ファン発祥？ 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 新着記事 中国 「逃げ場のない絶望的状況」 中国の民族団結進歩促進法を少数民族が非難 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】「団結」はチベット文化の排除 中国「民族団結法」７月施行 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 「21世紀最大の罪深い国」袁紅氷氏、天安門事件37周年で緊急集会－東京 中国 「文化の基礎を破壊」 中国「民族団結法」に強い危機感 ダライ・ラマ14世の甥が講演 中国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】少数民族情報を動画配信へ「ヴォイス・オブ・フリーアジア」開設 中国の「破壊」新法に強い警戒 中国 台湾、中国におもねる最大野党党首 頼総統「統一を平和で隠すな」 中国 中国ＢＹＤが「奴隷的労働」でブラックリスト入り ブラジル 中国 日本の防衛力強化を恐れる中国は張り子の虎 TOP記事（全期間） 中国 なぜこのタイミング！？日本政府が再び中国人への優遇措置 インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 大地震「予言」に翻弄される香港人 元凶は漫画家予知夢、風水師 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる 中国 中国で強まる節約志向 若者の消費スタイルが変化 社会問題化する過剰供給 中国 東京大学が中国人工作員に占領された！？ 中国 カジノ脱却図るマカオ 規制強化で逆風、中国人頼み限界