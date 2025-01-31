トップオピニオンViewpoint硬から軟に転じた中国の思惑 Viewpoint 硬から軟に転じた中国の思惑 拓殖大学国際日本文化研究所客員教授 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2025年2月1日 06時34分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 新年早々、チベットのシガツェ地方で起きた地震は、計り知れない悲しみと損害をチベットに与えた。この地震に関して１２６人の死者と３３７人の負傷者を出したと中国当局のメディアは報じている。しかし、インド・ダラムサラの亡命政府はこの数字に対する疑義と地震の要因に対していろいろな疑問を抱いていると発表した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleトランプ氏、不法移民に断固対応 人気記事 Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 中国 中国「国防七校」への警戒薄い日本 軍事関連の交換留学継続 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 世界各国に影響力拡大する中国 新着記事 Viewpoint トランプ氏、不法移民に断固対応 Viewpoint 年賀状を廃止して思うこと Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 中国 「島を残し、人を残さず」中国の危険な侵略的思想とは？ Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する TOP記事（全期間） インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に インタビュー 【インタビュー】中国で加速する「民族浄化」住人の８割が漢民族、文化も抹殺 「世界南モンゴル会議」 ショブチョード・テムチルト会長 中国 南モンゴル 強まる中国同化政策 家族通じ日本在住者に圧力 インタビュー 「新疆公安ファイル」流出の衝撃 弾圧の実態示す決定的証拠 インタビュー ＮＡＴＯのアジア拡大を 台湾有事へ米国介入は明確 元国務省中国政策首席顧問 マイルズ・ユー氏 中国 コロナ、生物兵器開発で流出か 英紙報道 武漢研究所 中国軍と機密研究 新種ウイルス発見後 情報隠蔽 インタビュー 危険な中国の極超音速兵器 【連載】「台湾有事」のシナリオ―日米台識者に聞く⑨ 中国 亡命反中勢力の根絶に躍起 香港当局 国安法違反で指名手配