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硬から軟に転じた中国の思惑

拓殖大学国際日本文化研究所客員教授　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

新年早々、チベットのシガツェ地方で起きた地震は、計り知れない悲しみと損害をチベットに与えた。この地震に関して１２６人の死者と３３７人の負傷者を出したと中国当局のメディアは報じている。しかし、インド・ダラムサラの亡命政府はこの数字に対する疑義と地震の要因に対していろいろな疑問を抱いていると発表した。【...全文を読む】

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