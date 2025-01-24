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習主席新年演説での「看板下ろし」

評論家　石　平

By 石平

昨年12月31日、中国の習近平国家主席は中国国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）を通じて毎年恒例の「新年演説」を行い、その全文が元旦の人民日報１面を飾った。それを丹念に読んでいくと、一つ、大変重要な変化が起きたことに気が付く。習主席の一枚看板の政策理念である「中華民族の偉大なる復興」という言葉が今年の新年演説から消えているのである。【...全文を読む】

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