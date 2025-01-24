トップオピニオンViewpoint習主席新年演説での「看板下ろし」 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」 評論家 石 平 タグ会員向け 2025年1月25日 06時23分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint 昨年12月31日、中国の習近平国家主席は中国国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）を通じて毎年恒例の「新年演説」を行い、その全文が元旦の人民日報１面を飾った。それを丹念に読んでいくと、一つ、大変重要な変化が起きたことに気が付く。習主席の一枚看板の政策理念である「中華民族の偉大なる復興」という言葉が今年の新年演説から消えているのである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article上級職４割、トランプ政権に抵抗 人気記事 中国 中国が台湾と日本を狙う理由 中国 「島を残し、人を残さず」中国の危険な侵略的思想とは？ 中国 中国「国防七校」への警戒薄い日本 軍事関連の交換留学継続 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 韓国の戒厳令発令騒動に思う Viewpoint 左派勢力のトランプ錯乱症候群 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 米空軍の再建が急務 新着記事 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 中国 「島を残し、人を残さず」中国の危険な侵略的思想とは？ Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する 中国 中国「国防七校」への警戒薄い日本 軍事関連の交換留学継続 Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 中国 このままでは日本に中国人自治区ができる TOP記事（全期間） インタビュー 「中国臓器狩りの実態」生きた囚人から強制摘出 将来は香港・台湾も標的に インタビュー 【インタビュー】中国で加速する「民族浄化」住人の８割が漢民族、文化も抹殺 「世界南モンゴル会議」 ショブチョード・テムチルト会長 中国 南モンゴル 強まる中国同化政策 家族通じ日本在住者に圧力 インタビュー 「新疆公安ファイル」流出の衝撃 弾圧の実態示す決定的証拠 インタビュー ＮＡＴＯのアジア拡大を 台湾有事へ米国介入は明確 元国務省中国政策首席顧問 マイルズ・ユー氏 中国 コロナ、生物兵器開発で流出か 英紙報道 武漢研究所 中国軍と機密研究 新種ウイルス発見後 情報隠蔽 インタビュー 危険な中国の極超音速兵器 【連載】「台湾有事」のシナリオ―日米台識者に聞く⑨ 中国 亡命反中勢力の根絶に躍起 香港当局 国安法違反で指名手配