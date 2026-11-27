【サンパウロ綾村悟】ブラジルのルラ大統領は26日、国内大手銀行ブラデスコのルイス・カルロス・トラブコ会長（75）を次期財務相に起用することを決めた。来年１月に発足する第４次ルラ政権の目玉となる人事だ。

ブラジルのブラジリアで政府諮問機関「持続可能な社会経済開発評議会」の会合に出席したブラデスコのルイス・カルロス・トラブコ会長＝２０２３年５月４日（ＥＰＡ時事）

今年10月25日の大統領選決選投票でルラ氏が再選を果たすと、ブラジル通貨レアルと株価は暴落した。翌日の株価指数は14％弱も下落し、一時取引が停止される事態となった。市場の信頼回復と財政再建は待ったなしの状況にある。

ところが、左派系与党・労働者党（ＰＴ）内には歳出削減に根強い抵抗がある。今月10日には主要労組をはじめとする約１００団体が歳出削減に反対する声明を発表し、公務員の待遇改善や社会保障給付の維持などを要求した。24日には財政調整法が成立したものの、さらなる歳出改革を巡って党内で意見が割れている。

こうした中で白羽の矢が立ったのがトラブコ氏だ。同氏の起用が有力視された26日には株価指数が６％余り上昇し、レアルも大幅に値を戻した。

トラブコ氏は17歳でブラデスコに事務員として入行。２００９年に最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任し、英金融大手ＨＳＢＣのブラジル事業買収も主導した。ブラジル銀行連盟理事会会長を歴任するなど、半世紀以上をかけて金融界の頂点に上り詰めた人物だ。

社会的地位も経済的成功も手にした同氏が、75歳にしてなぜ難役を引き受けたのか。

ブラジルの大手紙フォーリャ・デ・サンパウロは26日、同氏が妻や子供、孫たちと過ごす時間を増やすか、経済的に難しい局面にある祖国に奉仕するかで迷った末、財務相就任を受け入れたと報じた。周辺関係者への取材で繰り返し出てきたのは「使命」という言葉だ。信仰心のあつい同氏の決断には宗教的、精神的な側面もあったという。

同氏は14年にも、第２次ルラ政権を引き継いだルセフ大統領（ＰＴ）から財務相就任を打診されたが、これを断り、代わりに同じブラデスコ出身のジョアキン・レビ氏を推薦した。翌年就任したレビ氏は財政再建を進めようとしたものの、政権内部やＰＴの反発に遭い、１年足らずで退任を余儀なくされた。

今回もＰＴの下院議員団を率いるペドロ・ウチャイ氏が、トラブコ氏の起用に疑問を呈するなど、早くも党内から異論が出ている。

トラブコ氏は社会的弱者の権利を守りながら、段階的に財政再建を進める考えだという。しかし、本格的な改革には、膨張する義務的経費の抑制や、長年にわたって形成されてきた既得権益にも踏み込む必要がある。

これまで党内の強硬な要求を調整し、労組などの支持基盤をつなぎ留めてきたルラ大統領だが、今度はトラブコ氏の孤立を防ぎ、党や支持団体に改革への理解を求める側に回ることになる。

金融界に対するルラ政権の強いメッセージが込められた人事だが、財政再建には自らの支持基盤にも負担を求める政治的決断が必要となる。