トップ国際中南米「南米のスイス」パラグアイを襲った金融危機 ガバナンスの脆弱性露呈 中南米 「南米のスイス」パラグアイを襲った金融危機 ガバナンスの脆弱性露呈 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年11月16日 15時25分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 近年、南米の小国パラグアイの経済成長は著しく、隣国のブラジル人投資家や移住希望者から「南米のスイス」とまで呼ばれてきた。そのパラグアイが、大手デジタル銀行の破綻を機に試練に直面している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事パラグアイ ペニャ大統領が辞任表明 中南米の右派に打撃か 人気記事 中南米 「ピンクの潮流」が再来 左派政権が席巻する南米 格差拡大し政情不安定 中南米 世界遺産の村で洪水 観光客が避難 ペルー 中南米 親米右派大統領が再選 中国「海の支配」に対抗 エクアドル 中南米 エクアドル全土で停電 中南米 ブラジル前大統領、渡米できず トランプ氏就任式に招待 中南米 憲法裁判所が選管当局に大統領選投票結果の見直しを命令―中米グアテマラ 中南米 アマゾン一高い木に到達 ブラジル 中南米 入院中のボルソナロ前大統領の症状が悪化 ブラジル 新着記事 中南米 パラグアイ ペニャ大統領が辞任表明 中南米の右派に打撃か 中南米 キューバ経済危機深刻 米政権が圧力強化 問われる体制移行への道筋 中南米 ブラジル大統領選、司法判断に残る波紋 前例なき投票時間延長【NEWSクローズ・アップ】 中南米 ボルソナロ氏がブラジル出国 旅券押収めぐり懸念の声も 中南米 大統領選後の混乱続くブラジル フラビオ氏はパスポート没収、株価大暴落 中南米 ルラ氏が再選、接戦を制す―ブラジル大統領選 フラビオ氏、選挙無効求める 投票時間延長で混乱も 中南米 右派と左派、ブラジル大統領選で民主化後最大の接戦に 中南米 舞台はＳＮＳショート動画 ブラジル大統領選でテレビ討論会 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル