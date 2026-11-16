トップ国際中南米「南米のスイス」パラグアイを襲った金融危機　ガバナンスの脆弱性露呈
中南米

「南米のスイス」パラグアイを襲った金融危機　ガバナンスの脆弱性露呈

By 綾村 悟

近年、南米の小国パラグアイの経済成長は著しく、隣国のブラジル人投資家や移住希望者から「南米のスイス」とまで呼ばれてきた。そのパラグアイが、大手デジタル銀行の破綻を機に試練に直面している。【...全文を読む】

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