パラグアイ　ペニャ大統領が辞任表明　中南米の右派に打撃か

南米パラグアイのペニャ大統領が５日、辞任を表明した。ペニャ氏はトランプ米大統領の盟友とされ、パラグアイは南米で唯一、台湾との外交関係を維持し、親米・親台湾路線を進めてきた。（サンパウロ綾村 悟）

辞任した南米パラグアイのペニャ大統領＝11月５日、パラグアイ・アスンシオン（同国大統領府提供）（ＡＦＰ時事）

辞任の引き金は、国内銀行の経営危機と政権の監督責任を巡る問題だ。トランプ政権が西半球での米国の影響力回復を進める中、米共和党は中間選挙で大量の議席を失ったばかりで、中南米の右派にとって打撃となりかねない。

また、後任とされるアリアナ副大統領は台湾との関係維持を支持しているが、国内主要銀行の業務停止（実質的な破綻）が与える経済的影響は大きく、外交の行方にも影を落としかねない。

発端は３日、中央銀行がデジタル銀行「ウエノ銀行」の整理手続きを開始したことだ。同行の自己資本比率が法定最低基準を大幅に下回り、約２９０万人の顧客が口座や預金にアクセスできなくなった。管理していた公的資金約８億５０００万ドル（約１３００億円）も凍結された。

ペニャ氏は２０２５年３月まで同行の親会社の株主だった。政府や年金基金の資金が大量に預けられていたことから、利益相反への疑念が浮上した。本人は不正を否定したが、与党コロラド党内でも支持を失い、下院は今月５日、ペニャ氏への弾劾訴追を可決した。金融当局の監督責任も問われており、好調な経済下で有望な投資先と見られてきた同国の信用にも傷が付いた。

今後の焦点の一つは外交路線、とりわけ台湾との関係だ。ペニャ氏は今年５月に訪台し、台湾との関係を「深く重視する」と表明。台湾側もパラグアイ産品への市場開放など経済協力を進めてきた。一方、国内の政治家や財界の一部には、台湾との外交関係が中国市場への輸出拡大を妨げているとの不満がある。中国政府は台湾との断交を求めている。

後任とされるアリアナ氏は４月に台湾との協力継続に言及しており、外交路線の急転換は想定しにくい。ただ、金融危機後の経済再建を急ぐ中、中国市場との関係強化を求める声が強まる可能性は残る。

ブラジルメディアは、ブラジルのルラ政権関係者が、ペニャ氏の辞任をルラ氏の再選や米共和党の中間選挙敗北と並ぶ「地域右派への逆風」と受け止めていると報じている。ペニャ政権は、米国主導の安全保障連合「米州の盾」に参加している。中国の影響力抑制と米国の地域主導権回復という地政学的側面が強い枠組みだ。

後任のアリアナ氏に求められるのは、預金者の保護、財政の立て直し、市場の信頼回復だ。金融危機の早期収拾が政権の安定を支え、台湾との関係を維持する余力にもつながるだろう。