トップ国際中南米キューバ経済危機深刻　米政権が圧力強化　問われる体制移行への道筋
中南米

キューバ経済危機深刻　米政権が圧力強化　問われる体制移行への道筋

By 綾村 悟

共産党による一党独裁が続くキューバが、深刻な経済危機とトランプ米政権の圧力に揺らいでいる。停電や燃料・食料不足が常態化し、医療など公共サービスの低下も激しい。国連中南米カリブ経済委員会（ＥＣＬＡＣ）は２０２６年の実質国内総生産（ＧＤＰ）が10.3％減少すると予測した。【...全文を読む】

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