トップ国際中南米キューバ経済危機深刻 米政権が圧力強化 問われる体制移行への道筋 中南米 キューバ経済危機深刻 米政権が圧力強化 問われる体制移行への道筋 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年11月2日 09時46分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 共産党による一党独裁が続くキューバが、深刻な経済危機とトランプ米政権の圧力に揺らいでいる。停電や燃料・食料不足が常態化し、医療など公共サービスの低下も激しい。国連中南米カリブ経済委員会（ＥＣＬＡＣ）は２０２６年の実質国内総生産（ＧＤＰ）が10.3％減少すると予測した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ブラジル大統領選、司法判断に残る波紋 前例なき投票時間延長【NEWSクローズ・アップ】 人気記事 中南米 出生率が過去最低―ブラジル 中南米 チリ版「トランプの壁」の建設開始 新政権が不法移民阻止 中南米 王国の才能か、日本の組織力か ブラジル「恐れと懸念」 サッカーＷ杯決勝Ｔ 中南米 ホンジュラス大統領選に不正なし―米州機構 中南米 デラエスプリエジャ大統領が就任 ４年ぶり親米保守政権 コロンビア 中南米 「生物学的女性」に限定へ ブラジル女子バレー 中南米 首都の９割、ギャングが支配 国の統制崩壊の恐れ―ハイチ 中南米 ＬＧＢＴ問題で保守攻勢 ブラジルで自治体発の「文化戦争」 新着記事 中南米 ブラジル大統領選、司法判断に残る波紋 前例なき投票時間延長【NEWSクローズ・アップ】 中南米 ボルソナロ氏がブラジル出国 旅券押収めぐり懸念の声も 中南米 大統領選後の混乱続くブラジル フラビオ氏はパスポート没収、株価大暴落 中南米 ルラ氏が再選、接戦を制す―ブラジル大統領選 フラビオ氏、選挙無効求める 投票時間延長で混乱も 中南米 右派と左派、ブラジル大統領選で民主化後最大の接戦に 中南米 舞台はＳＮＳショート動画 ブラジル大統領選でテレビ討論会 中南米 ブラジル大統領選、左派の逆襲か、右派の結束か 野党候補優勢も接戦 中南米 ブラジルを揺るがす宗教保守 ＳＮＳ武器にＺ世代が台頭 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル