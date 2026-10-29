ブラジル大統領選、司法判断に残る波紋　前例なき投票時間延長【NEWSクローズ・アップ】

10月25日のブラジル大統領選の決選投票で、左派労働者党の現職ルラ大統領が右派自由党のフラビオ・ボルソナロ上院議員を破り、再選した。一方、最高裁の判断で投票時間が延長され、同日夜には別の最高裁決定で、資金洗浄疑惑を受けているフラビオ氏の旅券の押収が決まった。司法が持つ高い独立性は民主主義の根幹だが、法の下の公平性や比例性に対して懸念の声が上がっている。（サンパウロ綾村 悟）

ブラジル最高裁判所（時事）

■公平性が問われる

投票日の午後、ルラ氏の陣営は一部の都市でバスが減便されたとして、午後５時に締め切られる投票時間の延長を最高裁に申し立てた。

担当となった最高裁のザニン判事は、締め切り直後の午後５時ごろ、全国で投票時間を午後７時まで延ばすと決定した。選挙を所管する高等選挙裁判所（ＴＳＥ）の長官は最高裁の決定に従った。ただし、決定が届く前に閉じた投票所は電子投票のシステム上再開されず、投票する権利の公平性が問題となった。

投票時間の延長は民主化後のブラジルの選挙では前例がない。前回の大統領選では、ＴＳＥが延長の申し立てを退けている。

本来、選挙は投票時間の延長も含めてＴＳＥの管轄だ。野党側は、最高裁が管轄を超えて判断を下したこと、ザニン判事が申し立て地域を超えて全国での投票時間延長を命じたことを問題視した。

野党議員らは、ザニン氏の決定が投票の機会と公平性を有権者から奪い、三権分立への侵害（ＴＳＥを迂回（うかい）した判断）だと批判、弾劾請求を表明している。選挙結果に影響を与え得る判断だったという見方だ。

また、ザニン氏は、ルラ氏が２０１３年に汚職疑惑を受けた際の弁護人で、後にルラ氏の指名で最高裁判事となった。ザニン氏の決定の公正性も問われている。

こうした批判に対して、ザニン氏は、決定は両陣営の要請に応えたものだと説明している。今回の選挙では、フラビオ氏の陣営も、豪雨などを理由に「一部地域」での投票時間延長をＴＳＥに求めていた。

法曹界の評価は割れている。「ブラジル教育・開発・研究機構」のジョルジョ・アブド教授（憲法学）は「延長は最高裁の権限の範囲内だ」と説明する。一方、憲法学者のレニオ・ストレッキ氏は、ザニン氏の決定は「時機を外れ、求められた範囲も超えた」と指摘する。

延長後に投じられた票は選挙を覆す票数ではなかったとされる。ただ、延長の是非については、公平性の観点から現在も議論が続いている。

ボルソナロ氏の旅券押収に批判

■揺らぐ選挙への信頼

フラビオ氏の旅券押収でも、判断の時機と根拠が問われている。連邦警察は、ＴＳＥが結果を確定した25日午後９時９分の７分後にモラエス最高裁判事に旅券の押収を申し立て、判事はこれを認めた。警察は、フラビオ氏の弟エドアルド氏が「落選なら出国すべきだ」と発信したことなどを根拠に、逃亡の危険を主張した。フラビオ氏は疑惑を否定している。

ここでも法曹界の意見は分かれている。ＥＳＰＭ法学部のマルセロ・クレスポ氏は、選挙結果確定後の旅券押収は「政敵に対する報復の印象を与える」と言及。また、刑事弁護士のアンドレ・フィニ・テルサロリ氏は、落選と弟の発信だけでは証拠にならず、過剰だと批判する。

一方、バルガス財団法科大学院リオ校のアルバロ・ジョルジ教授は、旅券の押収は逃亡の危険に対応した措置で、フラビオ氏の出国によりその危険が現実になったと説明する。

最高裁判事が重要事項を単独で決定することは過去にもあった。24年８月、モラエス判事は、Ｘ（旧ツイッター）が国内に代理人を置いていないとしてサービスの停止を命じた。Ｘ側は、モラエス氏が代理人の逮捕をちらつかせたと主張して事務所を閉鎖していた。Ｘオーナーのイーロン・マスク氏は、同判事を「独裁者」と批判していた。最終的に、Ｘ側が罰金約２８６０万レアル（約８億円）を払い、代理人を選任したことで停止命令が解除された。

フラビオ氏は、最高裁に対する司法改革を選挙公約としていた。最高裁判事が単独で決定する権限を制限することや、最高裁判事が刑事事件を指揮する権限の一部制限などを求めていた。

司法改革案に対して、最高裁内ではフラビオ氏が勝てば権限縮小や判事への圧力が強まるとの見方があった。フラビオ氏はモラエス氏に対する弾劾にも賛成していた。

司法の独立は、民主的な選挙を支える柱だ。その判断が少数に集中し、時機や根拠に疑問が残れば、選挙そのものへの信頼が揺らぎかねない。今回の決選投票とフラビオ氏の旅券押収の判断は、司法への信頼を保つ仕組みを築けるかどうかの試金石となる。