大統領選後の混乱続くブラジル　フラビオ氏はパスポート没収、株価大暴落

【サンパウロ綾村悟】左派の現職ルラ大統領の劇的な勝利で終わったブラジル大統領選挙。翌26日は株価暴落や候補者だったフラビオ・ボルソナロ上院議員へのパスポート没収・出国禁止命令など、混乱した状況が続いている。

26日、ブラジル・リオデジャネイロで、大統領選でのルラ大統領再選を伝える新聞（ＡＦＰ時事）

外交面では、南米や欧米各国の首脳からルラ大統領の当選を祝福する発言が相次ぐ中、親米右派のフラビオ氏に近い米国とアルゼンチンはいまだルラ氏の当選を認める声明を出しておらず、トランプ米大統領は「どちらの側にも立っていない」と言葉を選びながらも「不正選挙だったようにみえる」「ひどい状態だ」などと疑義を呈している。

大きな影響を受けたのが株式と通貨だ。ブラジル株のボベスパ指数は、取引時間中に17％近く暴落、サーキットブレーカーが発動して取引が一時中断された。下落幅は１９９８年以降最大、取引中止に陥ったのは新型コロナウイルスの大流行時以来だ。通貨レアルも対ドルで10％近く下落した。

10月４日の第１回投票で規制緩和を主張するフラビオ氏が首位に立ったことから、経済への期待が高まり多くの資金が入っていた。一方、ルラ氏は決選投票に向けて２９００億レアル（約９兆円）近くの「ばらまき」を行った。小規模事業者向けの税債務免除（借金帳消し）や貧困層向けの支援拡大など多岐にわたるが、専門家からは「選挙向けのらんちき騒ぎ」「景気後退を招く」などの批判がある。

金融市場の動揺に加えて国内外を驚かせたのは、不正献金疑惑で連邦警察から捜査対象となっているフラビオ氏に対して、パスポートの提出・無効化と出国禁止という措置が取られたことだ。

フラビオ氏は自らの動画で経緯を説明。26日に自宅軟禁中の父親ジャイル・ボルソナロ前大統領に面会に行った際、連邦警察関係者が待ち受けており、24時間以内にパスポートを提出するように言われたという。パスポート無効化の命令を出したのは、ボルソナロ前大統領の宿敵とも言われ、前大統領に対するクーデター未遂疑惑での捜査と裁判を主導した最高裁のモラエス判事だ。

前日の選挙で有権者から48％、約６千万票近い支持を集めた大統領候補に対する司法判断には懸念の声が上がっている。

ガゼータ・ド・ポヴォ紙（電子版）は、パスポート没収を「勝者が敗者に対して行う純粋な復讐だ」と批判。サンパウロ大学のパショアウ教授（刑法学）は「候補者が敗北した翌日にパスポートを取り上げられるのは民主主義にとって非常に悪いことだ」と司法の中立性に疑問を呈した。