ルラ氏が再選、接戦を制す―ブラジル大統領選 フラビオ氏、選挙無効求める　投票時間延長で混乱も

ブラジル大統領選の決選投票に勝利し、支持者らと喜びを分かち合うルラ大統領（中央左）＝25日夜、サンパウロ（ＥＰＡ時事）

【サンパウロ綾村悟】ブラジル大統領選の決選投票は25日、現職の左派ルラ大統領（80、労働者党）が51・79％を得て、親米右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員（45、自由党）の48・21％を破り再選した。第１回投票で首位だった候補が決選投票で敗れるのは、民主化後初めて。

一方、投票時間の延長をめぐる混乱が選挙後の火種となっている。フラビオ氏が選挙無効を求めて司法闘争も辞さない構えを見せており、事態は流動的だ。

最高裁（ＳＴＦ）のザニン判事は、公共交通機関の運行問題などを理由に午後5時の投票締め切りを全国で２時間延長すると決定した。しかし、締め切り後に決定が出たため、一部の投票区は再開できず、投票機会に差が生じた。選挙高裁（ＴＳＥ）ではなく最高裁判事が決定したことや、ザニン氏が過去にルラ氏の弁護人を務めた経歴を問題視する動きもある。

また、今回の選挙では、事前のルラ氏優勢との世論調査を覆した第１回投票でのフラビオ氏の首位獲得と、決選投票でのルラ氏の逆転劇が注目された。

ルラ氏の勝因について、ブラジルのフォーリャ紙は、支持基盤でもある北東部とミナスジェライス州での得票、左派の動員による棄権の減少、街頭とＳＮＳでの巻き返しを挙げた。棄権率は第１回投票の21・08％から決選投票では約19・２％へ低下した。陣営は政権の実績を訴えるだけの戦い方を改め、生活支援策や将来の政策提案を強調。ＳＮＳと街頭活動を通じて支持者を投票所へ向かわせたことが、勝敗を分けたとみられる。

フラビオ氏の敗因に関して、同紙はボルソナロ前大統領の長男という強みが保守層の結束を強めた反面、ボルソナロ家への拒否感が支持拡大の壁になったと指摘した。投票前の世論調査では、フラビオ氏に「絶対に投票しない」とした人は45％で、ルラ氏の46％と並んでいた。保守派の否定ではなく、フラビオ陣営が反ルラ・労働党層の外側へ支持を広げ切れなかった可能性がある。

ただし、フラビオ氏が所属する自由党（ＰＬ）は、今月４日の総選挙で下院１２１議席と上院28議席を獲得して両院で最大勢力となっており、保守勢力は拡大している。ルラ氏は今後、保守色の強い議会との交渉を迫られることになる。

再選後のルラ氏には、公的債務がＧＤＰ比82％を超える財政問題に加えて、インフレ、高金利、家計債務、組織犯罪への対応など課題が山積する。議会との交渉に加え、外交ではトランプ米政権との通商・重要鉱物交渉も待つ。さらに、ルラ氏の後を担う強力な後継者も見当たらず、左派は世代交代という課題を抱える。

フラビオ氏は第１回投票で首位に立ち、一時は優勢との見方も出たが、現職ルラ氏の知名度と組織力、終盤の戦略修正の前に及ばなかった。それでも、右派は議会選や州知事選などで勢力を伸ばしており、保守派の政治基盤が揺らいだわけではない。ブラジル左派の象徴ともいえる80歳の辣腕（らつわん）ルラ氏を、45歳のフラビオ氏が敗北の瀬戸際まで追い込んだこと自体が、今回の選挙が示したブラジル右派の存在感の表れだ。