右派と左派、ブラジル大統領選で民主化後最大の接戦に

【サンパウロ綾村悟】ブラジル大統領選は25日の決選投票を目前に、左派の現職ルラ大統領（80）と右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員（45）が横一線に並ぶ。これほどの接戦は、１９８５年の民主化後初めて。

22日、ブラジリア市内に掲げられたルラ大統領、フラビオ・ボルソナロ上院議員両大統領候補のポスター（ＡＦＰ時事）

調査会社ダッタフォーリャが22日に公表した世論調査では、有効票ベースで両候補とも50％の同率で並んだ（誤差はプラスマイナス２ポイント）。10月４日の第１回投票ではフラビオ氏が47.03％を獲得し、ルラ氏の45.16％を上回った。民主化後の選挙では、第１回投票で首位に立った候補が決選投票でも勝利している。

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その後、ルラ政権は、現職の強みを生かして低所得層への大型給付を打ち出し、週２日の休日を保障する改正案を議会通過させるなど猛追、生活不安を抱え、労働条件の改善を求める有権者の取り込みを図った。「ばらまき」とも批判される給付は、家計を支える一方、膨らむ財政負担をさらに重くするとの批判もある。

対するフラビオ氏は、政府機構の縮小や歳出削減、減税を掲げ、財政の立て直しを訴える。社会保障制度の廃止は否定し、不正の是正を主張する。経済対策や社会保障政策については、目先の生活支援を重視する現政権と、経済成長を実現するためにも、政府のあり方や財政支出を見直そうとする右派の対立が鮮明になっている。