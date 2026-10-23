舞台はＳＮＳショート動画　ブラジル大統領選でテレビ討論会

【サンパウロ綾村悟】25日に決選投票が行われるブラジル大統領選の初のテレビ討論会が18日夜、開かれ、ルラ大統領、フラビオ・ボルソナロ上院議員両候補が直接対決した。地上波ではサンパウロ大都市圏で高視聴率を記録、ユーチューブでも、討論会を主催したテレビ局バンデイランテスが持つ関連チャンネルの再生数が合計３６２０万回を超えるなど大きな注目を集めた。

18日、ブラジルのサンパウロで行われたルラ大統領（右）、フラビオ・ボルソナロ上院議員の両大統領候補の討論会（ＥＰＡ時事）

今回の討論会はこれまでと大きく違っていた。内容が切り抜かれてショート動画として拡散されたからだ。

オ・グローボ紙は、両陣営が討論会をインスタグラムなどＳＮＳ向けの「切り抜き動画」の生産現場として利用し、互いの支持層を固める攻撃を繰り返したと分析している。

討論会では、相手候補の汚職疑惑や親族問題、資金を巡る非難が全面に出て、治安や経済など生活に直結する課題への言及はほとんどなかった。両候補は、切り抜きを警戒し、発言時はショート動画などの拡散に効果的とされる言動や相手の失言を誘う攻撃が繰り返された。

その「司令部」となっているのが、メッセージアプリのワッツアップだ。ルラ氏支持者向けチャンネル「ルラ軍団」は、アンドレ・ジャノネス下院議員が運営し、20日には登録者が５６０万人を超えた。

対する「フラビオ部隊」は、福音派保守層に影響力を持つニコラス・フェレイラ下院議員らが参加し、10月中旬には登録者は１８０万人に達した。

こうした動きに対し、ブラジル高等選挙裁判所（ＴＳＥ）は16日、選挙陣営から資金や技術支援を受けるなど、陣営と結び付いたワッツアップのチャンネルに登録を求める新たな基準を定めた。ルラ側チャンネルの一時停止と再開を巡って司法判断が揺れたこともあり、偽情報対策と政治的発信の自由、公平な規制をどう両立させるかが問われている。