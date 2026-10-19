トップ国際中南米ブラジル大統領選、左派の逆襲か、右派の結束か 野党候補優勢も接戦 中南米 ブラジル大統領選、左派の逆襲か、右派の結束か 野党候補優勢も接戦 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月19日 11時48分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint ブラジル大統領選の決選投票（10月25日）まで１週間となった。第１回投票では、得票率で右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員が現職の左派ルラ大統領を上回ったが、直近の調査では誤差内の接戦となっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ブラジルを揺るがす宗教保守 ＳＮＳ武器にＺ世代が台頭 人気記事 中南米 ブラジル大統領、「平和評議会」構想を批判 トランプ氏が提唱 中南米 イエス・キリスト像が完成 ブラジル最大43メートル 中南米 外国人旅行者に医療保険義務化へ、移民規制を強化 アルゼンチン 中南米 米オープンＡＩ、ブラジル大手紙と提携 現地報道をＧＰＴに反映 中南米 ブラジル北東部で橋が崩落、16人行方不明 中南米 首都の９割、ギャングが支配 国の統制崩壊の恐れ―ハイチ 中南米 ボルソナロ前大統領の公判開始 ブラジル クーデター計画疑惑巡り 中南米 コロンビアでコカ畑が増加 国連 東京都の面積に相当 新着記事 中南米 ブラジルを揺るがす宗教保守 ＳＮＳ武器にＺ世代が台頭 中南米 マドゥロ氏拘束９カ月 ベネズエラ、民主化へ依然多くの課題 中南米 現職左派と右派の対決へ 治安・経済・司法改革が焦点 ブラジル大統領選 中南米 米、中南米に軍事援助を再配分 西半球で対中抑止強化 中南米 オンライン賭博再規制へ スマホ利用で悪影響深刻 ブラジル 中南米 宗教弾圧が続くニカラグア 礼拝監視や聖職者逮捕も 中南米 ペルー、「米州の盾」参加表明 米政権、中南米で対中牽制 中南米 アルゼンチン大統領、フォークランド領有権を主張 英の油田開発を危惧 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル