トップ国際中南米ブラジル大統領選、左派の逆襲か、右派の結束か　野党候補優勢も接戦
中南米

ブラジル大統領選、左派の逆襲か、右派の結束か　野党候補優勢も接戦

By 綾村 悟

ブラジル大統領選の決選投票（10月25日）まで１週間となった。第１回投票では、得票率で右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員が現職の左派ルラ大統領を上回ったが、直近の調査では誤差内の接戦となっている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事ブラジルを揺るがす宗教保守　ＳＮＳ武器にＺ世代が台頭

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »