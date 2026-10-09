宗教保守層、台風の目に　ＳＮＳ武器にＺ世代が結束―ブラジル総選挙 【NEWSクローズ・アップ】

■過去最多票で当選

２０２６年ブラジル総選挙は、保守派にとって歴史的な転換点となった。ボルソナロ前大統領が名誉党首を務める自由党（ＰＬ）は連邦下院で１２１議席を獲得するなど勢力を大きく伸ばし、２０１８年の「右派の波」を上回る「右派の津波」となった。（サンパウロ綾村 悟）

「ブラジルよ立ち上がれ」と書いたＴシャツを着てポーズを取るフェレイラ議員と子供たち（フェレイラ氏のインスタグラムから）

その象徴が、３１１万超という史上最多得票で下院議員に再選されたＰＬのフェレイラ氏（30）だ。福音派の牧師を父に持ち、自らを「キリスト教徒と保守、家族を擁護する者」と位置付ける同氏は、巨大なＳＮＳ網を武器に若い保守層を動員してきた。

今回の選挙結果が注目されるのは、フラビオ・ボルソナロ上院議員が大統領選挙でルラ大統領を逆転し首位に立ったという、ブラジルの保守層をまとめるボルソナロ家のブランドの強みに留（とど）まらないことだ。

フェレイラ議員は、自らが支援・推薦した全国各地の若手候補をＳＮＳや動画で支援し、国会議員や州知事など14人を当選させた。「Ｚ世代の福音派リーダー」として知られるギリェルメ・キルテル氏（24）もその一人で、フェレイラ氏の支援を受けてパラナ州の下院議員選で最多得票を獲得して当選した。ブラジルメディアは、フェレイラ氏を中心に「国内最大の若手保守派議員団」が形成されたと報道している。

■政治に目覚める若者

２０１８年の大統領選挙でボルソナロ前大統領と共に台頭した保守運動は、いまや新たな世代を送り出す段階に入っている。ボルソナロ現象の中で政治に目覚めた若者たちが、新しい保守政治の担い手になり始めている。

その原動力となっているのがデジタルだ。フェレイラ氏のインスタグラムのフォロワー数は２２００万人を超え、インスタグラムやショート動画などを通じてルラ政権、ジェンダー論、司法（最高裁）などを巡る争点を直接若者に訴えてきた。

フェレイラ氏は９月末、ルラ大統領が再選されれば、最高裁の判事構成が左派を支援する方向に今後数十年にわたり変わり得ると警告した（最高裁判事は任期ではなく定年制）。選挙を一時の政権選択ではなく、ブラジルの将来を決める長期戦として提示したのだ。

その長期戦に向けてフェレイラ氏が重視したのが福音派をはじめとする宗教と保守のネットワークとＳＮＳだ。選挙直前に行われた世論調査（ダッタ・フォーリャ）では、インフルエンサーやＳＮＳアカウントが投票に影響すると答えた有権者は39％に上り、宗教指導者の影響は30％に達した。

強力な福音派ネットワーク

■宗教的価値観を共有

フェレイラ氏の強みは、カトリックの保守層なども取り込んだ広範なキリスト教ネットワークの構築だ。「キリスト教という共有された文法（家族・権威・秩序）」を使って、福音派とカトリックの両方に語り掛ける戦略を取っている。

キルテル議員は、Ｚ世代が教会（宗教）に近づく背景として「目的」と「帰属意識」を挙げている。教会で宗教的価値観を学び同世代の仲間を得て、ＳＮＳで同じ価値観を共有し、政治でそれを社会に反映させる。その循環が若い保守層を育てている。

フェレイラ氏とＺ世代の宗教・保守層が仕掛ける政治運動だが、ブラジルには福音派という強力な宗教ネットワークがあり、宗教と政治の結び付きも日本とは比較にならない。それでも、ブラジルの若者たちが既存政治に距離を置く一方、ＳＮＳ上の保守系インフルエンサーの周囲に集まり、さらに自ら政治参加へ進むという構造には注目すべきものがある。

ブラジルの「若手保守」は、単なるボルソナロ支持者の若年化ではない。フェレイラ氏は、その世代交代を象徴する存在だ。日本の保守派が学ぶべきなのも、同氏の政治的主張そのものよりも、若者を支持者にとどめず、自ら発信し、仲間を組織し、政治の担い手へと育てる仕組みなのかもしれない。

ブラジル下院選挙（定数５１３、任期４年）

主要政党・連合の獲得議席数

1. 自由党 121

2. ＦＥブラジル 88

3. ウニオン・ブラジル 46

4. 社会民主党 43

5. 進歩党 41

6. 共和党 41

7. ブラジル民主運動 36

8. ポデモス 27

9. ＰＳＤＢ・シダダニア連合 17

10. 民主労働党 16

小政党など 37 議席