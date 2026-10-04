トップ国際中南米マドゥロ氏拘束９カ月　ベネズエラ、民主化へ依然多くの課題
中南米

マドゥロ氏拘束９カ月　ベネズエラ、民主化へ依然多くの課題

By 綾村 悟

米軍が１月３日にニコラス・マドゥロ大統領を拘束してから９カ月になる。強権政治を行った反米左派マドゥロ政権は崩壊したが、民主化に向けた改革には旧体制の刷新や全野党の政治参加など課題も多い。【...全文を読む】

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