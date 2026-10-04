トップ国際中南米マドゥロ氏拘束９カ月 ベネズエラ、民主化へ依然多くの課題 中南米 マドゥロ氏拘束９カ月 ベネズエラ、民主化へ依然多くの課題 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月5日 01時53分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 米軍が１月３日にニコラス・マドゥロ大統領を拘束してから９カ月になる。強権政治を行った反米左派マドゥロ政権は崩壊したが、民主化に向けた改革には旧体制の刷新や全野党の政治参加など課題も多い。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事現職左派と右派の対決へ 治安・経済・司法改革が焦点 ブラジル大統領選 人気記事 中南米 キューバ大統領、米国との交渉認める 制裁受け転換 中南米 防衛力の強化急ぐブラジル 外交と主権に「力の裏付け」 中南米 治安崩壊に揺れる南米 麻薬犯罪が社会の深部に浸透 中南米 ボルソナロ前大統領が緊急入院―ブラジル トランプ米政権も注視 中南米 保守大幅躍進し、与野党拮抗―コロンビア議会選挙 中南米 チリ版「トランプの壁」の建設開始 新政権が不法移民阻止 中南米 米軍が対麻薬テロで共同軍事作戦―エクアドル 中南米 巨大インフラの中国企業入札を懸念―在ブラジル米領事 新着記事 中南米 現職左派と右派の対決へ 治安・経済・司法改革が焦点 ブラジル大統領選 中南米 米、中南米に軍事援助を再配分 西半球で対中抑止強化 中南米 オンライン賭博再規制へ スマホ利用で悪影響深刻 ブラジル 中南米 宗教弾圧が続くニカラグア 礼拝監視や聖職者逮捕も 中南米 ペルー、「米州の盾」参加表明 米政権、中南米で対中牽制 中南米 アルゼンチン大統領、フォークランド領有権を主張 英の油田開発を危惧 中南米 米国、中南米の中国基盤切り崩し 保守化の波追い風に攻勢 中南米 ブラジル大統領選まで１カ月 保革候補、決選投票は互角 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル